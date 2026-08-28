Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Afyonkarahisar Şubesi, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Süvarinin İzinden Motosikletle Saygı Sürüşü' etkinliğinde haberleşme desteği sağlayacak.

TRAC Afyonkarahisar Şubesi tarafından etkinlik öncesinde gerçekleştirilen hazırlıklarla ilgili yapılan açıklamada, 'Büyük Taarruz'un izlerinin motosikletlerle yeniden yaşatılacağı etkinlikte, 5. Süvari Kolordusunun Büyük Taarruz sırasında izlediği güzergâhı demir atlarıyla yeniden yaşatacak olan süvari ekibi, Kocatepe'den yola çıkarak Ahır Dağı'nı aşacak ve sürüşünü Sinanpaşa Ovası'nda tamamlayacak. Etkinlik boyunca Kocatepe Anıt Alanı ve Ahır Dağı Yörükmezarı Mevkii olmak üzere iki farklı noktada kuracağımız mobil istasyonlarla süvari ekibinin haberleşme ihtiyacını karşılayacağız.

Mobil istasyonların kurulacağı noktaların yüksek rakımlı bölgeler olduğu bilinmektedir. Kocatepe Anıt Alanı 1.855 metre, Ahır Dağı Yörükmezarı Mevkii ise 1.750 metre rakımda bulunuyor. Bu iki farklı noktada mobil istasyonlarımızla görev yapacağız. Etkinlik öncesinde süvari ekibiyle bir araya gelerek haberleşme frekansları, görev noktaları ve uygulama planı hakkında teknik bilgi alışverişinde bulunduk. Teknik değerlendirmelerimizi ve görev planlamamızı tamamlayarak etkinlik için son hazırlıklarımızı yaptık. Geçmişten geleceğe uzanan bu anlamlı yolculukta, haberleşmenin gücüyle biz de görev başındayız' ifadelerine yer verildi.