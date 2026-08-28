Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunu ağırladı. Başkan Vekili Özdemir, Alanyaspor'a Süper Lig'de başarılar dileyerek, 'Antalya'mızın takımlarını hak ettikleri yerlerde, başarılarıyla yan yana görmek en büyük dileğimiz' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, Başkan Vekili Hasan Uysal, Mali Başkanı Ahmet Paşaoğlu ve Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Antalya'mızın takımlarını hak ettikleri yerlerde, başarılarıyla yan yana görmek en büyük dileğimiz. Yaklaşık 15 yıldır görev yapan Alanyaspor yönetimini istikrarlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Alanyaspor da Antalyaspor da bu şehrin gururu ve önemli temsilcileridir. İki kardeş takım olarak her ikisinin de başarılı olmasını ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmesini diliyorum' dedi.

Alanyaspor forması hediye edildi

Dünyada marka değeri açısından futbolun önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Alanyaspor ve Antalyaspor'un da Antalya'yı temsil eden, kentin tanıtımına ve marka değerine katkı sağlayan iki önemli kulüp olduğunu ifade etti. Ziyaretin sonunda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e Alanyaspor forması hediye etti.