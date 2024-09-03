Avrupa'da ve Trendyol Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kalarak iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından Şenol Güneş ile görüşmelere başlayan bordo-mavililer tecrübeli teknik adam ile her konuda anlaşmaya vararak 5. Güneş, dönemi başladı.

72 yaşındaki Şenol Güneş, daha önce 13 Eylül 1988 - 17 Ağustos 1989, 23 Eylül 1993 - 3 Şubat 1997, 17 Ocak 2005 - 26 Eylül 2005 ve 4 Aralık 2009 - 29 Ocak 2013 tarihleri arasında bordo-mavili takımda 4 dönem görev yaptı.

Güneş'in teknik adamlık kariyerindeki en büyük başarıları ise A Milli Futbol Takımı'nın başında 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği 3.'lük olurken Trabzonspor'daki oyunculuk kariyerinde bordo-mavili ekip ile 6 şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşarken, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa elde etti.

Kaleciliği döneminde 3 de Türkiye Kupası kazanan Güneş, Trabzonspor ve A Milli Takım hocalıkları dışında Türkiye'de Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor, Beşiktaş takımlarını çalıştırdı. Deneyimli teknik adam 2007-2009 yılları arasında ise Güney Kore'nin FC Seoul takımında görev yaptı.

Trabzonspor, Şenol Güneş döneminde 367 maçta 211 galibiyet, 80 beraberlik ve 76 mağlubiyet elde etti.