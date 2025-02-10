Trabzonspor’un destek verdiği organizasyonun tanıtım videosunda Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular Uğurcan Çakır, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, ve Anthony Nwakaeme kamera karşısına geçerek herkesi maratona davet etti.

Trabzonspor’un Desteklediği Maraton, Büyük İlgi Görüyor

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman sonrasında çekilen tanıtım videosu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayımlandı ve kısa sürede büyük beğeni topladı. Video, binlerce kişi tarafından izlendi. Bu yıl maratonun, Trabzon’un eşsiz doğası ve barış mesajlarıyla sporseverleri buluşturması bekleniyor.

Başkan Genç: "Trabzonspor'un Desteğiyle Anlam Kazandı"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun Trabzon’un spor ve kültür hayatına katkı sağlayacağını belirterek, "Trabzon, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve spor alanındaki başarılarıyla her zaman öne çıkan bir şehir olmuştur. Bu maraton da şehrimizin marka değerini artıran bir organizasyon. Trabzonspor’un desteğiyle daha da anlam kazandı. Trabzonspor’un efsane ismi Şenol Güneş ve oyuncularına teşekkür ediyorum. 23 Şubat 2025’te tüm vatandaşlarımızı bu büyük organizasyona davet ediyorum. Birlikte barış, spor ve kardeşlik mesajlarını tüm dünyaya duyuralım" dedi.