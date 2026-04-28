Uzun yıllar TTSO’da başkan vekilliği görevinde bulunan Sürmen, adaylık sürecine kapsamlı projelerle hazırlandıklarını belirterek, “Projeyle yola çıkan tek adayız. Bu süreci klasik bir seçim değil, Trabzon ekonomisi için yeniden yapılanma fırsatı olarak görüyoruz” dedi.

“Mevcut Tablo Sürdürülebilir Değil”

Trabzon’daki ticari yapının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Ayhan Sürmen, özellikle finansmana erişim, üretim eksikliği ve katma değerli yatırımların yetersizliği konularına dikkat çekerek “Bugün Trabzon’da birçok işletme ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Aksi halde şehir ekonomik anlamda geri düşmeye devam eder” diye konuştu.

“Bizde Vaat Yok, Yol Haritası Var”

Adaylık yaklaşımını net bir şekilde ortaya koyan Sürmen, söylem değil çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı: “Bizim farkımız vaat etmek değil, planlamak ve uygulamak. Sanayi, ihracat, turizm ve ticarette Trabzon’u yeniden rekabetçi hale getirecek somut projelerle geliyoruz.”

Sürmen, saha çalışmalarını sürdürdüklerini ve iş dünyasının tüm paydaşlarıyla birebir temas halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Seçim Sürecinde Dikkat Çeken Çıkış

TTSO seçimleri öncesinde adaylığını güçlü bir söylemle duyuran Ayhan Sürmen, deneyimi ve proje odaklı yaklaşımıyla seçim sürecinin en dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

“Trabzon’un Kaybedecek Zamanı Yok!”

Açıklamasını iddialı bir vizyonla tamamlayan Sürmen, şu ifadeleri kullandı: “Trabzon’un kaybedecek tek bir günü bile yok. Doğru yönetimle bu şehir yeniden üretim, ticaret ve ihracat merkezi haline gelebilir. Biz bu inançla yola çıktık.”