Sakarya’daki fabrikasında 30 yılı aşkın bir süredir üstün kaliteli otomobil üreten ve dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), sosyal sorumluluk projeleriyle de bulunduğu bölgeye değer katmaya devam ediyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Sakarya ve çevre illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerini araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek, problem çözme becerisi ve analitik düşünmeye yönelik bakış açıcı kazandırma amacıyla Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘Teknik Proje Yarışması’nın ödülleri TMMT’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

102 öğrenci 67 proje ile yarıştı

‘Teknik Proje Yarışması’nda, ‘Çevre’ ve ‘Teknoloji- Tasarım’ olmak üzere iki kategoride Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Bilecek illerinden 102 ortaokul ve lise öğrencisi 67 projeyle yarıştı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmalarla 31 öğrencinin teknoloji ve çevre için birbirinden yaratıcı fikirlerle geliştirdiği 20 proje finale kaldı. Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tören sonrasında ödül alan projeler sergilendi. Toyota yöneticileri ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü projeleri tek tek gezerek öğrencilerin yaratıcı fikirlerini ilgiyle dinledi , geri bildilerde bulundu.

“Sosyal sorumluluk projelerinde önceliğimiz; eğitim, çevre ve trafik güvenliği”

Toyota Otomotiv Sanayi Kurumsal Strateji Grubu Genel Müdürü İrfan Sarıcı ödül töreninde yaptığı konuşmasında, Sakarya Valiliğine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Toyota Türkiye olarak; kurumsal sosyal sorumluluk projelerine aralıksız devam edeceklerini ifade eden Sarıcı, “ Eğitim, çevre ve trafik güvenliği konularını önceliklendirip, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini kurum kültürümüz ve tecrübemizle harmanlayarak çalışmalarımızı yaptık. Bu üç öncelikli konu hep odak noktamız oldu” dedi.

Eğitim alanının önemli projelerinden ‘Teknik Proje Yarışması’nı 2005 yılından bu yana sürdürdüklerini vurgulayan İrfan Sarıcı, bugüne kadar yaklaşık 6 bin öğrencinin bu proje içinde yer aldığı bilgisini paylaştı. “Amacı; siz gençlerimize yepyeni bakış açıları kazandırmak olan bu yarışmada bu yıl da birbirinden değerli 67 proje yarıştı” diyen Sarıcı, gençlere şunları söyledi: “Sahip olduğunuz bilgiler, fikir ve düşüncelerin de etkisi ile sizleri çok daha güzel bir geleceğe götürecektir. Öte yandan dereceye girsin girmesin, bu yarışmaya katılan, bu deneyim ile bakış açılarını geliştiren tüm öğrencilerimizi başarmış kabul ediyor, hepsini çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Ödül almaya hak kazanan değerli genç arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum.”