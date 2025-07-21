Temmuz 2022 ile Nisan 2025 tarihleri arasında üretilen araçları kapsayan bu geri çağırma, özellikle Avustralya pazarında satılan modelleri ilgilendiriyor. Türkiye’de satışı yapılmayan modellerin dahil olduğu kampanyada, araç sahiplerine ücretsiz yazılım güncellemesi sunuluyor.

Gösterge Ekranı Kararı Değiştirdi

Geri çağırmaya konu olan araçlarda, 12.3 inçlik dijital gösterge panelinin aniden kararması ve sürüş esnasında hız, yakıt seviyesi, uyarı ışıkları gibi hayati bilgilere erişimin engellenmesi gibi ciddi problemler tespit edildi. Bu durumun özellikle sürüş güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Hangi Modeller Etkilendi?

Toyota’nın açıklamasına göre geri çağırma şu modelleri kapsıyor:

C-HR Hybrid

Camry Hybrid

Corolla Hatchback ve Sedan (hibrit ve benzinli)

Corolla Cross

GR Yaris

GR Corolla

Kluger (hibrit ve benzinli)

RAV4 (hibrit ve benzinli)

Bu modellerdeki arıza, sürüş güvenliğinin yanı sıra, hibrit sistemlerde enerji tüketimini de etkileyerek performans düşüşüne neden olabiliyor.

Güncelleme Ücretsiz, Süreç 2 Saati Bulabiliyor

Toyota, hatanın tamamen yazılımsal olduğunu belirterek, çözüm için araç sahiplerine ücretsiz güncelleme hizmeti sunuyor. Bu işlem, aracın modeline göre 1 ila 2,5 saat sürebiliyor ve tüm yetkili servislerde gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye'deki Kullanıcılara Öneri: Kontrol Ettirin

Toyota Türkiye, geri çağırmanın ülkede satılmayan modelleri kapsadığını açıkladı. Ancak bireysel ithalat yoluyla bu araçlara sahip olan kullanıcıların, Toyota’nın global internet sitesindeki araç sorgulama listesi üzerinden şasi numarasıyla kontrollerini yapmaları tavsiye ediliyor.

Şirket ayrıca randevu sistemini devreye alarak, süreci hızlandırmayı hedefliyor. Toyota yetkilileri, araçta herhangi bir sorun gözlemlenmese bile, önlem amacıyla servise başvurulmasının önemli olduğunu vurguluyor.