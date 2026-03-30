İşte piyasaları sarsan bu dev operasyonun detayları:

Fiziksel Piyasada Agresif Kuşatma

TotalEnergies bünyesindeki traderlar, Mart ayı boyunca Ortadoğu’nun fiziksel petrol piyasasında son yılların en büyük pozisyonlarından birini aldı. Financial Times’ın şirket kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman menşeli, Mayıs ayı yüklemeli tüm ham petrol kargoları grup tarafından toplandı.

Kargo Sayısı: Yaklaşık 70 kargo satın alındı.

Artış Oranı: Şubat ayındaki işlem hacmi tek bir ayda iki katına çıkarıldı.

Piyasa Hakimiyeti: Uzmanlar, bu hamleyi petrol piyasası tarihindeki en büyük pozisyon alma işlemlerinden biri olarak nitelendiriyor.

Savaş ve Lojistik Avantaj: Neden Umman ve Mürban?

İran ile yaşanan gerilim ve bölgedeki çatışmalar, lojistik rotaları doğrudan etkiledi. Hürmüz Boğazı’ndaki riskler nedeniyle fiyatlandırma mekanizması olan Platts, boğazdan geçen petrol türlerini değerlendirme dışı bırakınca ibre değişti:

Güvenli Limanlar: Umman Körfezi’ndeki limanlardan sevk edilen Abu Dabi’nin Murban petrolü ve Umman ham petrolüne talep patlaması yaşandı. Fiyat Makası: Savaş öncesi 70 dolar bandında olan Dubai ham petrolü, bu stratejik sıkışıklık ve azalan oyuncu sayısı ile 170 dolar seviyelerine kadar fırladı. Küresel referans olan Brent petrol ise 120 dolar seviyesinde kalarak Dubai petrolünün gerisinde kaldı.

"Kağıt Petrol" ve Fiziksel Güç Birleşti

TotalEnergies’in başarısı sadece fiziksel alımla sınırlı kalmadı. Şirketin, fiziksel pozisyonlarını vadeli işlemler, opsiyonlar ve takaslar gibi "kağıt petrol" enstrümanlarıyla hedge ettiği (riskten koruduğu) belirtiliyor. Türev piyasaların şeffaf olmaması sebebiyle toplam pozisyonun büyüklüğü tam olarak kestirilemese de, hem fiziksel hem de finansal kanallardan gelen kârın devasa olduğu vurgulanıyor.

Piyasa Etkisi: Bu durum, Dubai göstergesine endeksli kontratlarla petrol alan Asyalı dev alıcıları zor durumda bıraktı. Bazı şirketlerin Suudi Aramco’yu fiyatlama modelini değiştirmeye ikna çabaları ise sonuçsuz kaldı.

Sessiz Dev: TotalEnergies Yorum Yapmıyor

Piyasadaki baskın figür haline gelen TotalEnergies tarafında ise sessizlik hakim. Şirket sözcüsü, ticari faaliyetlerin gizliliği ve spekülasyonlara kapalı olma politikası gereği konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak analistler, tek bir oyuncunun bu denli baskın hale gelmesinin fiyat oynaklığını beslediği konusunda hemfikir.