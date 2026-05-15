Organik tarım projeleri, yaklaşık 8 bin sözleşmeli çiftçisi ve modern üretim tesisleriyle organik üretimin öncü şirketleri arasında yer alan Elite Naturel, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Şirket, yılın ilk üç ayında hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,7 artırarak 688,5 milyon TL’ye yükseltti. Aynı dönemde brüt kar ise yüzde 47,6 artışla 242,7 milyon TL oldu. Elite Naturel’in ilk çeyrek performansında ihracat odaklı büyüme stratejisi, yüksek katma değerli ürünlere yönelik artan talep ve ürün portföyündeki çeşitlenme etkili oldu.

“Global pazarlardaki büyümemizi yeni ürünlerle destekliyoruz”

Elite Naturel CEO’su Çağrı Eşmekaya, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin merkezinde organik üretim, ihracat ve inovasyonun yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Elite Naturel olarak organik ve doğal ürün kategorilerinde global ölçekte büyümemizi sürdürüyoruz. Özellikle sağlıklı yaşam ve fonksiyonel beslenme trendleri, ürünlerimize yönelik talebi artırıyor. Avrupa, ABD ve Asya-Pasifik bölgelerinde organik ürünlere olan ilginin güçlenmesiyle birlikte ihracat ağımızı daha da genişletiyoruz. Bununla birlikte yeni yatırımlarımızla Türkiye pazarındaki büyümemizi de hızlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Katma değerli ürün portföyümüzü genişletiyoruz”

Şirketin AR-GE faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Eşmekaya, yenilikçi ve katma değerli ürün geliştirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Başkent OSB ve Polatlı’daki üretim tesislerinde yüzde 100 sıkma meyve suları, smoothie’ler ve fonksiyonel shot’lar ürettiklerini ifade eden Eşmekaya, freeze dry ve air dry teknolojileriyle işlenen ürünlerin portföydeki payını artırdıklarını söyledi.

Bebek beslenmesi kategorisinde organik meyvelerden üretilen bebek mamalarının ardından organik çocuk meyve suları ve sağlıklı çocuk atıştırmalıkları gibi yeni ürün grupları üzerinde çalıştıklarını belirten Eşmekaya, yeni bir atıştırmalık kategorisi olan Freeze Dried Snack ürünleri için deneme üretimlerinin gerçekleştirildiğini ve seri üretime yönelik makine yatırımının tamamlandığını açıkladı.

“Organik tarım ekosistemini büyütmeye devam edeceğiz”

Yaklaşık 8 bin sözleşmeli çiftçiyle organik üretim gerçekleştirdiklerini belirten Çağrı Eşmekaya, Elite Organik Projeleri kapsamında organik üretim ağını genişletmeye devam ettiklerini söyledi. Çiftçilere eğitim ve teknik destek sunduklarını ifade eden Eşmekaya, sürdürülebilir ve katma değerli üretim modelini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Eşmekaya ayrıca, Yozgat ve Adana’daki arazilerde bu yıl içinde ekim çalışmalarına başlamayı planladıklarını, bu yatırımların şirketin sürdürülebilir hammadde teminini güçlendirme ve tarımsal üretim kapasitesini artırma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade etti.