Trendyolmilla, dünya sineması ve modasının buluşma noktası Cannes’da hazır giyim sektöründeki vizyonunu uluslararası arenaya taşıdı. Titizlikle hazırlanan özel tasarım elbise; güçlü silueti ve çarpıcı detaylarıyla kırmızı halının dikkat çekici görünümleri arasında yer aldı.

Trendyolmilla, e-ticaret ve modanın kesişimindeki öncü platform kimliğiyle sınırları aşarak sektöre ilham vermeye devam ediyor. Bu vizyoner adımın bir yansıması olarak, markanın yüzü olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Trendyolmilla’nın couture yaklaşımını yansıtan özel tasarım elbisesiyle Cannes kırmızı halısında yürüdü.

Cannes için özel tasarım, global moda dili

Demet Özdemir’in Cannes için tercih ettiği görünüm, Trendyolmilla tarafından bu prestijli organizasyona özel olarak tasarlandı. Tasarım ekibinin haftalar süren yoğun çalışmalarıyla hazırlanan tasarımlar, oyuncunun stilini markanın yaratıcı vizyonuyla buluşturdu. Demet Özdemir’in kırmızı halı görünümü için pelerin ve tüy detaylarının bir arada kullanıldığı, dramatik etkisi yüksek bir tasarım hazırlandı. Güçlü bir duruş sergileyen bu özel parça; modern hatları, cesur ve feminen dokunuşlarıyla şıklığı en üst seviyeye taşıdı.

Tasarım sürecinde, estetik kadar teknik mükemmeliyet de ön planda tutuldu. İtalyan saten krep kumaşlar ve otriş kullanılarak hazırlanan elbise, modern ve feminen duruşu güçlü bir silüetle buluşturdu.

Kırmızı halıdan gardıroba: Yüksek modaya ulaşılabilir dokunuş

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, iş birliğiyle ilgili olarak, “Cannes kırmızı halısında Trendyolmilla imzası taşımak çok büyük bir mutluluk. Yüksek modanın o ulaşılmaz gibi görünen zarafetini, herkesin kendi tarzıyla buluşturabileceği bir tasarıma dönüştürmek harika bir deneyim. Umarım bu şıklık ve vizyon, herkese ilham verir” dedi.

Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: Türkiye’den doğan bir moda markasının Cannes kırmızı halısında yer alması, Trendyolmilla’nın global moda yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Trendyolmilla olarak, moda ile erişilebilirlik arasındaki sınırları yeniden tanımlarken; trendleri, tasarım gücünü ve erişilebilir modayı bir araya getirerek milyonlarca kadına ilham veren bir marka olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin moda ve tasarım alanındaki yaratıcı potansiyelini uluslararası platformlarda görünür kılmak ve bu hikayeyi güçlü bir kadın figürüyle dünyaya taşımak bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı.