Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün lider şirketleri arasında yer alan GüzelEnerji ve LPG sektörünün öncü markası Milangaz’ın genel müdürlük görevlerini Erdal Yavuz yürütecek. Yavuz, yeni görevinde; GüzelEnerji ve Milangaz’ın büyüme stratejilerine yön verecek, operasyonel mükemmeliyet, müşteri deneyimi ve finansal sürdürülebilirlik odağında stratejik dönüşüm projelerine liderlik edecek. Yavuz, bu görevinde Türkiye’nin önde gelen enerji markaları TotalEnergies İstasyonları, Milangaz, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol’ün entegre ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Erdal Yavuz Kimdir?

25 yılı aşkın kariyeri boyunca telekomünikasyon, havacılık, kimya, cam sanayi ve finansal hizmetler gibi farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyelikleri üstlenen Yavuz; kurumsal strateji, yatırım yönetimi ve finans alanlarında projelere liderlik etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Yavuz, MBA derecesini Bayes Business School, Londra’da tamamlamıştır. Yavuz, evli ve iki çocuk babasıdır.