Ağrı'da yaşayan 12 yaşındaki Osman Oğur, kısa sürede gösterdiği gelişimle Türkiye şampiyonluğuna uzanan bir başarı hikâyesine imza attı. Halter sporuna yaklaşık 2 yıl önce başlayan Oğur, disiplinli çalışması ve düzenli antrenmanlarıyla dikkat çekti.



Okul hayatıyla birlikte antrenmanlarını sürdüren genç sporcu, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından katıldığı organizasyonlarda önemli dereceler elde etti. Daha önce İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak kürsüye çıkan Oğur, bu süreçte farklı illerde yarışma ve kamp tecrübesi kazandı. Elde ettiği başarılarla Sporcu Eğitim Merkezi'ne kabul edilen Oğur'un gelişimi desteklenirken, yaklaşık 10 aylık yoğun antrenman sürecinin ardından Ankara'da düzenlenen Kızılay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 37 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda üç altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.



"Sporcularımız her geçen gün kendini geliştirerek üst seviyeye çıkma yolunda ilerliyor"

Ağrı'da son yıllarda spor altyapısında yaşanan gelişimin, halter başta olmak üzere birçok branşta kendini gösterdiğini vurgulayan Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, "Ağrı'da, diğer branşlarda olduğu gibi halterde de ciddi bir katılım var. Kadın ve erkek sporcuların bu branşa ilgisi oldukça yoğun. Antrenmanlarımız düzenli şekilde devam ediyor ve şu anda yaklaşık 150 sporcumuz bulunuyor. Altyapıdan yetişen, hırslı sporcularımız her geçen gün kendini geliştirerek üst seviyeye çıkma yolunda ilerliyor. Geçmişte 90'lı yıllarda atletizm ve kayak gibi sınırlı branşlar öne çıkarken, 2000'li yıllardan itibaren Ağrı'da büyük bir gelişim yaşandı. Bugün itibarıyla 24 farklı branşta hizmet veriyoruz ve birçok alanda önemli başarılar elde ediyoruz. Bu başarılar, geçmişten bugüne emeği olan antrenörlerimizin özverisi sayesinde nesilden nesile aktarılıyor. Antrenörlerimiz okullarda taramalar yaparak yetenekli çocukları keşfediyor" dierek çalışmaların hızla devattiğine dikkat çekti. Başarılı olan iki kız öğrencilerinin sadece eğitim için buraya geldiklerini ve bu sayede halter sporuyla tanıştırdıklarına dikkat çeken Budak; " Bu iki evladımız kısa sürede büyük bir aşama kaydetti. Halterin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol ve hentbol gibi takım sporlarında ve güreş başta olmak üzere bireysel branşlarda da kız sporcularımız önemli başarılar elde ediyor. Okul sporları, aslında bir sporcu seçme ve keşfetme alanıdır. Bu doğrultuda ANALİG ve yaz spor okulları gibi organizasyonlarla yetenekli sporcuları tespit ediyoruz'diye konuştu.



"Şampiyon olduğum için çok mutlu ve gururluyum"

En büyük hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyleyen ve Türkiye birincisi olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getiren Osman Uğur, "12 yaşındayım. 2 yıldır halter sporu yapıyorum. İbrahim hocam beni fark etti ve bu spora yönlendirdi. Antrenmanlara geldikçe kendimi mutlu hissediyorum. Okuldan sonra düzenli olarak çalışıyorum. Daha önce Türkiye ikinciliğim vardı. Bu kez şampiyon olduğum için çok mutlu ve gururluyum. En büyük hedefim olimpiyatlara katılmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak" dedi.



"Türkiye'yi olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetişiyor"

Halter sporuna erkeklerin yanı sıra kadınların da yoğun ilgi gösterdiğini belirten Halter Antrenörü İbrahim Oğur, Ağrı'nın yetenekli sporcuları bünyesinde barındırdığını vurgulayarak, "Yaklaşık iki buçuk yıl önce Ağrı'da göreve başladım ve kurduğumuz takımla şu an oldukça iyi bir seviyeye geldik. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Yetenekli ve başarılı çocuklarımız var. Seçmelerle gerçekten potansiyelli sporcuları tespit etmeye çalışıyoruz. Gençlik ve Spor bünyesinde çalışmalarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Yoğun bir antrenman programımız var. Haftanın 7 günü çalışıyoruz ve sporcularımızla yakından ilgileniyoruz. Osman benim kuzenim. Aile ziyareti sırasında kendisini fark ettim. Fizik yapısı ve duruşuyla tam bir halterci potansiyeli vardı. İlk başta ailesi, "halter boy uzamasını engeller" düşüncesiyle sıcak bakmadı. Ancak bu doğru bilinen bir yanlıştı. Ailesini bilgilendirdik ve ikna ettik. Şu an hem ailesi hem de biz Osman'ın arkasındayız. Çocuklarımızda büyük bir istek var. Hepsi bir yerlere gelmek istiyor. Biz de onlara vatan, millet ve bayrak sevgisiyle çalışmayı öğretiyoruz. İnanıyorum ki bu çocukların arasından geleceğin milli sporcuları, antrenörleri ve hatta yöneticileri çıkacak. Türkiye'yi olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetişiyor" şeklinde konuştu.