Organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil eden Bitlis Yeşilay Spor Kulübü sporcusu Özlem Melek Korkmaz, 48 kilo kategorisinde ringe çıkarak altın madalyanın sahibi oldu ve adını dünya zirvesine yazdırdı.

Turnuva boyunca rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyen milli sporcu, final müsabakasında da kalitesini konuşturarak şampiyonluk kürsüsünün en üst basamağına çıktı ve Türk bayrağını Brezilya'da dalgalandırdı.

"Tüm Emeklerime ve Döktüğüm Alın Terine Değdi"

Altın madalyayı boynuna takarak büyük bir gurur yaşayan Özlem Melek Korkmaz, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalarda duygu dolu anlar yaşadı. Şampiyonaya çok sıkı bir hazırlık süreciyle hazırlandıklarını belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Buraya gelebilmek için çok yoğun, bir o kadar da yorucu bir kamp döneminden geçtik. Şu an hissettiğim mutluluk gerçekten kelimelerle tarif edilemez. Yaşadığım tüm yorgunluğa, döktüğüm her damla alın terine fazlasıyla değdi. Her anımda yanımda olan, beni bu seviyeye ulaştıran antrenörüm Ömer Uğur hocama ve kulübüme sonsuz teşekkür ederim. Bu büyük başarıyı ülkeme ve memleketim Bitlis’e armağan ediyorum." Alfa Romeo 50 Klasik Modeli ile 44. 1000 Miglia’da Start Aldı İçeriği Görüntüle

Antrenör Ömer Uğur: "Doğru Emekle Nelerin Başarılacağını Kanıtladık"

Milli sporcuyu dünya şampiyonluğuna hazırlayan tecrübeli antrenör Ömer Uğur ise Bitlis'ten çıkan bir sporcunun dünya devlerini geride bırakmasının büyük bir disiplin ürünü olduğunu vurguladı. Uğur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: