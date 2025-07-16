Küçük Tasarruflarla Büyük Projelere Ortaklık İmkanı

Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Gayrimenkul Sertifikası modelinin yatırımcılara küçük birikimlerle büyük projelere ortak olma fırsatı sunacağı belirtildi. Açıklamada, “Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır” ifadelerine yer verildi.

Sermaye Piyasaları ile Gayrimenkul Sektörü Buluşuyor

TOKİ ve Emlak Konut, gayrimenkul sektörünün finans sektörüyle daha güçlü bir şekilde entegre olması amacıyla yürütülen bu projeyle birlikte, sermaye piyasalarıyla gayrimenkul yatırımları arasında köprü kurmayı hedefliyor. İzahname setinin SPK tarafından onaylanmasının ardından projenin tüm detayları kamuoyuyla paylaşılacak.

Finans Sektörüyle Güçlü İş Birliği

Yeni projeyle birlikte, TOKİ ve Emlak Konut’un bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliğine giderek geliştirdiği bu model sayesinde yatırımcılar, ellerindeki tasarruf oranında gayrimenkul projelerine katılım sağlayabilecek. Bu sayede sadece belli bir kesimin değil, toplumun geniş kesimlerinin güvenli ve şeffaf bir şekilde gayrimenkul yatırımı yapmasının önü açılıyor.

Toplumun Her Kesimi İçin Ulaşılabilir Yatırım Aracı

TOKİ ve Emlak Konut’un ortaklaşa hayata geçireceği gayrimenkul sertifikası modeli, yatırım yapmanın yanı sıra konut edinmeyi de mümkün kılıyor. Proje, küçük yatırımcıya doğrudan ev sahibi olma imkânı sunarken, aynı zamanda yatırımcılara proje kapsamındaki taşınmazların değer artışından kazanç sağlama fırsatı da tanıyor.

Bu yenilikçi adım, Türkiye’de gayrimenkul yatırımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. İzahname sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, detaylı bilgiye erişerek bu fırsattan faydalanabilecek.