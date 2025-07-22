Bu kapsamda, Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde TOKİ tarafından inşa edilen 2 bin 360 konuttan bin 854’ü hak sahiplerine teslim edildi. Kalan 506 konutun ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerine yer vererek şu ifadeleri kullandı:

“Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmeye devam ediyoruz. Balıkesir’de ailelerimize sağlıklı, güvenli TOKİ evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Güzel günlerde otursunlar.”

Modern Sosyal Yaşam Alanları

Proje hakkında bilgi veren TOKİ Uzmanı Hakan Kılıç, teslim edilen konutların 2+1 ve 3+1 olarak planlandığını, yalnızca konutlarla sınırlı kalınmayıp bölgenin sosyal ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulduğunu vurguladı. 380 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede camiden okul ve spor alanlarına kadar pek çok donatı bulunuyor. Kılıç, “Üç etaplı projemizde 450 kişilik cami, 53 dükkân, iki adet 16 derslik okul, sekiz çocuk oyun alanı, üç spor salonu, basketbol sahası ve yaklaşık 800 metrelik bisiklet yolu yer alıyor. Tüm yapılar yöresel mimariye uygun, depreme dayanıklı olarak inşa edildi” dedi.

Vatandaşlar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

Yeni evine taşınan hak sahiplerinden Sibel Aktaş, eski yaşadıkları binanın yetersizliğini anlatarak, “40 yıllık eski bir binadaydık. Küçüktü, odalarımız dar geliyordu. Burası daha geniş, konforlu ve çamaşır odasına kadar her şey düşünülmüş. Beklentimizin çok üstünde” dedi.

Eşiyle birlikte sosyal konut imkanından faydalanan Derya Çimen ise TOKİ’nin sunduğu fırsatın aile bütçelerine büyük katkı sunduğunu belirtti: “Sadece eşim çalışıyor. Krediyle ev almak neredeyse imkânsızdı. Bu proje bize umut oldu. Evin içi ve dış düzeni çok hoşumuza gitti. Burada bambaşka bir yaşam başladı.”

Evlerin sağlamlığına dikkat çeken bir diğer hak sahibi Leyla Akgün ise, “TOKİ evlerine ‘sağlam’ diyorlar, bu da bize güven veriyor. Manzarası, havası çok güzel. Eşim kronik bronşit hastası, burada hiç sıkıntı yaşamadı. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

TOKİ konutlarının sadece bir barınma değil, yeni bir yaşam alanı sunduğunu vurgulayan Şenol Çimen ise şu sözlerle memnuniyetini paylaştı: “Burası adeta ayrı bir şehir gibi oldu. Yaz-kış demeden büyük bir emekle inşa edildi. Komşumuz klima taktırmak istedi ama gelen usta ‘bu duvar kırılmaz’ dedi. Sağlamlığı ortada.”

TOKİ'nin Balıkesir Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde hayata geçirdiği bu sosyal konut projesi, yalnızca yeni yuvalar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşlara güvenli, huzurlu ve sosyal donatılarla zenginleştirilmiş bir yaşam alanı vaat ediyor.