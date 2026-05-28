Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’daki temaslarına devam ediyor. Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, tarafından başkent Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. İkili daha sonra yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Tokayev, Putin'in ziyaretinin Kazakistan-Rusya stratejik ortaklığı ve ittifak ilişkilerinin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, ziyaretin ikili işbirliğindeki niteliksel dönüşümü gözler önüne serdiğini vurguladı. Tokayev, ticaret hacminin 30 milyar dolar düzeyine ulaşmasının öngörüldüğünü, yatırım hacmi bakımından ise Rusya'nın tüm ülkeler arasında birinci sıraya yükseldiğini belirtti. Tokayev, ikili işbirliğinin eşi görülmemiş yüksek düzeyinin büyük ölçüde Putin'in katkısıyla sağlandığını ifade ederek, Rusya'nın küresel ekonomideki lider konumunu hiçbir zaman yitirmeyeceğini kaydetti.

"Kazakistan ile Rusya'nın dostluk ve işbirliğine alternatif yoktur"

Tokayev, "Rusya'nın doğrudan katılımı olmaksızın hiçbir büyük uluslararası sorun çözüme kavuşamaz. Kazakistan, Rusya'nın ekonomik alanda ve uluslararası arenada başarısını içtenlikle desteklemektedir. Bizi ortak tarihi kökler, kültürel gelenekler, zihniyet ve dünyanın en uzun sınırı birleştiriyor. Bu nedenle ebedi dostluk, kalıcı iyi komşuluk ve karşılıklı güven; propaganda sloganları değil, halklarımızın barış içindeki varoluşunun özüdür. Kazakistan olarak bunu iyi anlıyor ve Rusya ile kapsamlı işbirliğini öncelikli görüyoruz. Bu doğrultuda çalışmayı hem bugünkü hem de gelecekteki liderlerimizin kutsal görevi sayıyoruz. Zira Kazakistan ile Rusya'nın dostluk ve işbirliğine alternatif yoktur" dedi.