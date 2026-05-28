Karar, İsrail’in Kudüs’teki dini ve demografik yapıyı değiştirme politikalarının yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Bölge, Müslümanlar ve Hristiyanlar açısından kutsal kabul edilirken, Hz. Samuel’in burada medfun olduğuna inanılıyor. İsrail ise uzun yıllardır alanın Yahudi mirasına ait olduğu iddiasını öne sürüyor. Bu kapsamda bölgede 1990 yılından bu yana arkeolojik kazılar yürütülüyor.

Uzmanlar, yaklaşık 35 yıldır sürdürülen kazılarda Yahudi anlatısını destekleyecek somut bulgulara ulaşılamadığını, buna karşılık Eyyubi ve Memlük dönemlerine ait çok sayıda İslami eserin ortaya çıkarıldığını belirtiyor. Buna rağmen İsrail yönetiminin bölgedeki kontrolünü aşamalı olarak genişlettiği ifade ediliyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in “kamu yararı” ve “arkeolojik alan” söylemlerini Filistin topraklarına el koymayı meşrulaştırmak için kullandığı savunuldu. Açıklamada, söz konusu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Kudüs’ün coğrafi yapısını değiştirerek Filistin kimliğini hedef aldığı belirtildi.

Kudüs uzmanları ise Nebi Samuel Mescidi’nde yaşanan sürecin, El-Halil’deki Harem-i İbrahim Camii’nde uygulanan yöntemlerle benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor. Son yıllarda her iki bölgede de Filistinlilere yönelik ibadet kısıtlamalarının artırıldığı, Yahudi yerleşimcilerin baskınlarının ise sıklaştığı ifade ediliyor.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de göreve geldiği 2022’den bu yana Kudüs’teki tartışmalı dini alanlara yönelik baskınlarla gündeme geliyor. Analistler, Nebi Samuel bölgesindeki son adımın Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı planların bir parçası olabileceğini değerlendiriyor.