Yaklaşık 1,2 milyar euro'luk AB fonunun bu alım için kullanılması planlanıyor.

Doğu Akdeniz’deki askeri dengeleri sarsacak dinamik bir iddia Rum basınından geldi. Kısa süre önce Hindistan ile diplomatik ilişkilerini "Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkaran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Yeni Delhi yönetimiyle yürüttüğü askeri yakınlaşmayı süpersonik füze hamlesiyle taçlandırmak istediği öne sürüldü.

Söz konusu iddialara göre GKRY, 2026-2031 yıllarını kapsayan 5 yıllık Savunma İş Birliği Yol Haritası çerçevesinde, dünyanın en etkili seyir füzelerinden biri olarak kabul edilen BrahMos süpersonik füze sistemlerini envanterine katmayı hedefliyor.

Finansman Avrupa Birliği’nden mi?

Rum basınında yer alan kulis bilgilerine göre bu devasa savunma tedariki, Avrupa Birliği’nin (AB) SAFE programıkapsamında GKRY’ye tahsis ettiği yaklaşık 1,2 milyar euro’luk savunma bütçesinden karşılanacak. Kurulması planlanan yeni savunma mimarisinin sadece füze alımıyla sınırlı kalmayacağı; ortak askeri eğitimler, liman ziyaretleri, siber güvenlik, deniz güvenliği koordinasyonu ve teknik iş birliklerini de kapsayacağı belirtiliyor.

Hristodulidis’in Yeni Delhi Ziyareti Meyvelerini Veriyor

Bu iddialar, GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in 20-23 Mayıs tarihleri arasında Hindistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin hemen ardından geldi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelen Hristodulidis, iki ülke arasındaki ilişkilerin resmen "Stratejik Ortaklık" seviyesine çıkarıldığını duyurmuştu. İki ülke arasındaki temasların sadece savunma değil; Hindistan merkezli teknoloji, yatırım ve film endüstrisi (Bollywood) gibi alanlarda da hız kazandığı ifade ediliyor.

BrahMos Füzesinin Özellikleri Neler?

Hindistan ve Rusya ortaklığıyla geliştirilen BrahMos, askeri uzmanlar tarafından dünyanın en ölümcül seyir füzelerinden biri olarak gösteriliyor:

Hız: Mach 2.8 ila 3.0 arasında süpersonik hıza ulaşabiliyor.

Platform Çeşitliliği: Kara, hava, deniz ve denizaltı platformlarından fırlatılabiliyor.

Gelişmiş Yetenek: Alçak irtifadan uçarak radarlara yakalanmama özelliği ve yüksek kinetik çarpma enerjisiyle hedefte yıkıcı bir etki yaratıyor. Güney Kıbrıs’ta Siyasi Dengeler Altüst: DİSİ Birinci, ELAM Üçüncü Sırada! İçeriği Görüntüle

İhracat Geçmişi: Hindistan, BrahMos füzelerini resmi olarak ilk kez 2022 yılında imzalanan bir anlaşmayla Filipinler’e ihraç etmiş ve teslimat sürecini başlatmıştı. Eğer GKRY ile yürütülen bu süreç resmi sözleşmeye dökülürse, Hindistan ilk kez Avrupa/Akdeniz pazarına bu kalibrede bir füze sistemi ihraç etmiş olacak.

Doğu Akdeniz'de gerilimi ve askeri hareketliliği tırmandırma potansiyeli taşıyan bu iddiaların, bölgedeki diğer aktörler ve Ankara tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu.