Sahadaki ateşkese yönelik tüm çağrılara ve diplomatik girişimlere rağmen, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik askeri operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajla orduya saldırıların dozajını artırma emri verdiğini duyurdu.

"Gaza Daha da Basmaları Talimatını Verdim"

Hizbullah ile topyekun bir savaş süreci yürüttüklerini vurgulayan Netanyahu, askeri operasyonların bilançosuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Hizbullah ile savaş halindeyiz. Sadece son birkaç hafta içinde cesur savaşçılarımız 600’den fazla Hizbullah üyesini etkisiz hale getirdi. Ancak hız kesmiyoruz. Aksine onlara gaza daha da basmaları talimatını verdim."

İHA Tehdidine Karşı "Özel Ekip"

Lübnan’dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarına da değinen İsrail Başbakanı, bu tehdidi ortadan kaldırmak için özel bir birim kurulduğunu belirtti. Netanyahu, "Bize insansız hava araçlarıyla saldırıyorlar ve bu konuda çalışan özel bir ekibimiz var. Bunu da çözeceğiz. Ancak şu anda bizden istenen şey; saldırıları yoğunlaştırmak, gücü artırmak. Onlara kararlı bir şekilde vuracağız" diyerek askeri baskıyı tırmandıracaklarının mesajını net bir şekilde verdi.

Acı Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 3 Bini Aşmış Durumda

İsrail'in 2 Mart tarihinde başlattığı geniş çaplı askeri harekatın Lübnan tarafındaki insani faturası ise her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son resmi açıklamaya göre, saldırıların başladığı günden bu yana:

Hayatını kaybedenlerin sayısı: 3 bin 151'e yükseldi.

Yaralı sayısı: 9 bin 571 olarak kayıtlara geçti.

Netanyahu'nun "saldırıları yoğunlaştırın" talimatının ardından, bölgedeki can kaybı ve yıkımın daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.