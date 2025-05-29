Tüm Türkiye’de 60 bini aşkın T10X’i kullanıcılarla buluşturan Togg, Türkiye devler ligindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Togg, uluslararası bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi Brand Finance tarafından yayımlanan ve Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markalarını sıralayan araştırmada bir kez daha yerini aldı. 125 markanın yer aldığı listeye ilk kez geçen yıl giren Togg, bu yıl da ülkemizin en değerli 20’nci markası oldu.

Listede beş basamak birden yükseldi

Togg ayrıca İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında da 2024 yılı sonuçlarına göre 37’nci sırada yer aldı. Togg bu yılki listede beş basamak birden yükseldi.

Elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede

Nisan 2023 itibarıyla ilk cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya başlayan Togg, 2025 yılı ilk 4 ayında hem elektrikli araç hem de C-SUV segmentinde zirvede yer alıyor. 3.537 adedi nisan ayında olmak üzere ilk 4 ayda 10.325 satış adedine ulaşan T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde %10,1 pazar payıyla lider konumunda. Her geçen gün daha fazla kullanıcıyla buluşan T10X, elektrikli araç pazarında da rakiplerini geride bırakıyor. T10X, yılın ilk 4 ayında %24,4 pazar payıyla açık ara birinci oldu.