Tedarik Zincirinde Türkiye’ye Öncülük

“Bir otomobilden fazlası” vizyonuyla hareket eden Togg, tedarik zincirinde Türkiye’den seçilen iş ortaklarıyla çalışarak yerlilik oranını sürekli artırdı. Mayıs 2023’te pazara sunulan Togg, bu süreçte Türk sanayisinin gücünü uluslararası arenada gösterdi ve yüzde 72,18’lik yerlilik oranına ulaşmayı başardı.

2024 Yılı Sonunda Zirvede

Elektrikli araçlar ve C-SUV segmentinde de iddiasını sürdüren Togg, 2024 yılı sonunda bu segmentte zirveye oturmayı hedefliyor. Yerlilik oranını artırmaya devam edecek olan Togg, Türkiye’nin teknoloji ve üretim gücünü temsil eden bir marka olarak hem ulusal hem de uluslararası pazarda dikkat çekiyor.

Togg’un Hedefleri Büyük

Togg yetkilileri, bu başarıyla yetinmeyeceklerini, yerlilik oranını daha da yükselterek Türkiye’nin teknolojik dönüşüm sürecine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtiyor. Togg’un liderliği, Türkiye’nin otomotivde küresel bir oyuncu olma yolundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.

Türkiye’nin gururu olan Togg, bu başarısıyla sadece otomotiv sektöründe değil, yerli üretim alanında da ilham kaynağı olmaya devam ediyor.