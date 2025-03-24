Özellikle kısa vadeli mevduatlarda yüksek hacimli yatırımlara uygulanan faiz oranları yüzde 45-47 arasında değişiyor. Geçtiğimiz hafta 32 gün vadeli mevduatlarda yüzde 42,5 seviyelerinde seyreden faiz oranları, 50 bin TL altındaki mevduatlar için ise yüzde 29 civarında belirlenmişti. Ancak son verilere göre bankaların sunduğu 50 bin TL üzeri mevduatlar için 32 gün vadede faiz oranı yüzde 44,5’e, daha büyük mevduatlar için ise yüzde 45’e yükseldi. Buna karşılık 46 ve 92 gün vadeli mevduat faizlerinde önemli bir değişiklik gözlenmezken, bu vadelerde faiz oranları yüzde 41-42,5 aralığında kaldı.

TL’de Kalıcılığı Artırma Stratejisi

Bankaların kısa vadeli mevduatlara daha yüksek faiz sunma stratejisi, yatırımcıların dövize yönelmesini engelleyerek TL’de kalmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu adımın, TCMB’nin parasal sıkılaştırma politikası çerçevesinde değerlendirildiği belirtiliyor.

Stopaj İndirimi Gündemde

Öte yandan Bloomberg’in haberine göre, en son şubat ayında artırılan TL mevduat ve para piyasası fonlarındaki stopaj oranlarına yönelik bir indirim planı gündemde. 1 Şubat’tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranları 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 10’dan yüzde 15’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 7,5’ten yüzde 12’ye ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için ise yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmişti. Yeni düzenlemeyle stopaj oranlarında bir düşüş olması halinde, TL mevduatlara olan ilginin daha da artması bekleniyor.

Ekonomistler, TCMB’nin faiz politikaları ve bankacılık sektöründeki dinamiklerin, önümüzdeki dönemde mevduat faiz oranlarının seyrinde belirleyici olacağını vurguluyor.