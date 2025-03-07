Milor, YouTube kanalında "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı bir video yayımlayarak Kent Lokantası'ndaki yemek deneyimini izleyicileriyle paylaşmıştı. Videonun ardından, sosyal medyada bazı kullanıcılar, Milor'un tanıtımını yaptığı Kent Lokantası'ndan para alıp almadığını sorgulamıştı. Milor, bu iddiaları yalanlayarak para almadığını belirtmişti, ancak Bakanlık tarafından başlatılan soruşturma bu tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Milor'a gönderdiği yazıda, söz konusu videonun başka medya kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığını ve yayımlandıysa hangi tarihlerde ve hangi mecralarda olduğunu sordu. Ayrıca, Milor’dan resmi vergi bilgileri, yıllık vergi beyannamesi, gelir tablosu ve şirket ana sözleşmesi gibi çeşitli belgeler de talep edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, söz konusu tanıtımların "örtülü reklam" olarak değerlendirilebileceği ve bu tür tanıtımların yasal düzenlemelere aykırı olabileceği ifade edildi. Bakanlık, Milor’dan bu konuyla ilgili yazılı savunma istendiğini belirtti.

Bu gelişmeler, özellikle dijital medya ve influencer pazarlamacılığı alanındaki yasal düzenlemelerin arttığı bir dönemde önemli bir örnek teşkil ediyor. Vedat Milor'un Kent Lokantası'ndaki deneyimi, influencer’ların yaptığı tanıtımların denetimi konusunda daha fazla tartışmayı beraberinde getirebilir.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak." ifadelerini kullandı.