Gürcan, özellikle son dönemde taşınmaz sahiplerinin internet üzerindeki ilanlarda, piyasa koşullarıyla bağdaşmayan şekilde fiyat yükselttiklerine dikkat çekerek, bu tür girişimlerin yakın takibe alındığını ifade etti.

Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, internet ortamında yayınlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle örtüşmeyen ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığını hatırlatan Gürcan, yeni düzenleme ile artık ilan sahiplerine de idari para cezası uygulanabileceğini aktardı.

Yönetmelik değişikliğinin ardından yapılan incelemeler sonucunda 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edildi. Her birine 200 bin lira olmak üzere toplamda 4,2 milyon lira idari para cezası kesildiğini duyuran Gürcan, emlak sektöründe şeffaflık ve istikrar sağlanması adına gerekli tüm adımların atılmaya devam edeceğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı'nın bu kararlı adımları, vatandaşların korunmasına yönelik önemli bir hamle olarak değerlendirilirken, sektör oyuncularına da piyasa kurallarına uygun hareket etme çağrısı niteliği taşıyor.