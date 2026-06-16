TCMB'nin kalite etkisinden arındırılmış konut fiyat hareketlerini izlemek amacıyla hazırladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 227,1 seviyesine çıktı. Böylece konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 24,5 olarak kaydedildi.

İstanbul'da Artış Hızı Yüksek

Üç büyük ilde aylık değişimlere bakıldığında İstanbul'da konut fiyatları yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 1,5 yükselirken, İzmir'de yüzde 0,1 oranında düşüş görüldü. Yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 25,4, Ankara'da yüzde 27,3 ve İzmir'de yüzde 22,8 oranında artış gerçekleşti.

Doğu Anadolu Zirvede

Bölgesel veriler incelendiğinde yıllık bazda en yüksek konut fiyat artışı yüzde 28,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş'u kapsayan bölgede görüldü. En düşük artış ise yüzde 15,8 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

Kiralarda Yıllık Artış Yüzde 30'u Aştı

Mayıs ayında Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) de yükselişini sürdürdü. Endeks aylık bazda yüzde 1,9 artarken, yıllık artış oranı yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. Ancak reel bazda kira endeksi yüzde 1,7 geriledi.

İstanbul'da yeni kiracı kira endeksi aylık yüzde 3,1 artışla dikkat çekerken, Ankara'da yüzde 1,1 ve İzmir'de yüzde 1 oranında yükseliş yaşandı. Yıllık bazda ise İstanbul yüzde 36,7 ile üç büyük şehir arasında ilk sırada yer aldı. Ankara'da kira artışı yüzde 33,8, İzmir'de ise yüzde 30,2 olarak ölçüldü.

Kira Artışında İstanbul İlk Sırada

Bölgesel bazda değerlendirildiğinde yeni kiracı kira endeksinde en yüksek yıllık yükseliş yüzde 36,7 ile İstanbul'da gerçekleşti. En düşük artış ise yüzde 18,9 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü.

Uzmanlar, konut ve kira fiyatlarındaki nominal yükselişin devam etmesine rağmen, yüksek enflasyon nedeniyle reel getirilerin zayıfladığını ve piyasanın dengelenme sürecine girdiğini belirtiyor.