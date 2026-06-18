Böylece toplam konut satışlarında yüzde 30’un üzerinde bir düşüş yaşandı. Mayıs ayındaki bu gerilemede takvim etkisinin belirleyici olduğunu vurgulayan FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel, “Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla birlikte 1 Mayıs ve 19 Mayıs resmi tatillerinin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle ayın önemli bir bölümü düşük işlem hacmiyle geçti. Bu nedenle mevcut tabloyu kalıcı bir talep daralması olarak değerlendirmiyoruz” dedi.

Mayıs 2026’da Türkiye genelinde 93 bin 333 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise 32,7 oranında azalarak 63 bin 137 olarak gerçekleşti. Böylece toplam konut satışlarında yüzde 30’un üzerinde bir düşüş kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,6 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 19 bin 754 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.

“Kalıcı değil, geçici daralma”

FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel, Mayıs ayında konut satışlarında görülen düşüşü değerlendirirken takvim etkisini göz ardı etmemek gerektiğini söyledi. Bu yıl mayıs ayında Kurban Bayramı tatilinin uzaması, ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesi nedeniyle ayın önemli bir bölümünde konut sektöründe doğal bir yavaşlama yaşandığına dikkat çeken Temel, “Özellikle bayram döneminde tüketiciler konut alım kararlarını erteleme eğilimi gösterdi. Tapu ve finansman süreçlerinde de doğal bir yavaşlama yaşandı. Bu nedenle Mayıs ayındaki yüzde 30’un üzerindeki gerilemeyi kalıcı bir talep daralması olarak değerlendirmiyoruz” dedi.

“ABD ile İran mutabakatı sektöre olumlu yansıyacak”

Son günlerde ise küresel ölçekte belirsizlik yaratan gelişmelerde tansiyonun düşmesi ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın piyasalara güven verdiğini söyleyen Temel, “Bu durum konut alıcısı tarafında olumlu bir atmosfer oluşturdu. Ekonomik görünümde istikrar algısının güçlenmesiyle birlikte ertelenen konut talebinin yeniden devreye gireceğini düşünüyoruz. Konut ihtiyacı Türkiye’de halen güçlü şekilde devam ediyor. Tüketici güvenindeki toparlanma, finansman koşullarında beklenen iyileşme ve ertelenmiş talebin etkisiyle önümüzdeki aylarda konut satışlarının yeniden normal seyrine dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.