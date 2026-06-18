İstanbul’un doğal dokusuyla ve sağlam zemin yapısıyla öne çıkan bölgelerinden Beykoz’da hayata geçirilen proje, doğayla bütünleşen mimarisi, yatay yaşam konsepti ve nitelikli sosyal alanlarıyla bölgenin yeni yaşam referanslarından biri olmaya hazırlanıyor.

Beykoz’un geniş orman alanlarına komşu özel bir noktada geliştirilen Tera Orman Beykoz, 30 bin metrekare arsa üzerinde 70 villadan oluşuyor. Doğal cephe malzemeleriyle tasarlanan ve çevresiyle uyumlu mimari anlayışıyla öne çıkan projede, özel bahçeler ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte yaklaşık 16 bin metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor.

Açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, yürüyüş yolları, fitness merkezi, çocuk oyun alanları ve toplam 122 araçlık otopark gibi sosyal donatıların yer aldığı proje, şehir yaşamının konforunu doğanın huzuruyla buluşturuyor. 2+1 teras dubleks, 3+1 bahçe dubleks ve 4+1 müstakil villa tiplerinin yer aldığı projede villalar 55 milyon TL’den başlıyor. Lansman dönemine özel ödeme planı dahilinde ise yüzde 10 peşinat ile 36 aya varan vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor.

DOĞAYLA UYUMLU VE KALICI DEĞER ÜRETEN BİR YAŞAM MODELİ

Son yıllarda değişen yaşam beklentileriyle birlikte doğayla iç içe, yatay mimari anlayışına sahip ve yaşam kalitesini artıran projelere olan talep artarken, Tera Orman Beykoz bu ihtiyaca cevap veren yeni nesil bir yaşam modeli sunuyor.

Beykoz’un doğal dokusunu koruyan ve bölgenin karakteriyle uyumlu şekilde geliştirilen proje, yalnızca bir konut yatırımı değil; aynı zamanda uzun vadeli değer üretmeyi hedefleyen bir yaşam yaklaşımını temsil ediyor.

RAMAZAN IŞIK: “ŞEHİR YAŞAMI İLE DOĞANIN HUZURUNU AYNI NOKTADA BULUŞTURDUK”

Peker GYO Genel Müdürü Ramazan Işık, projenin geliştirilme sürecinde insan ve doğa odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek; “Gayrimenkul sektörü yalnızca yapı üretmekten ibaret değildir. Aynı zamanda insanların yaşam kalitesini yükselten, kentlere değer katan ve geleceğin yaşam alanlarını şekillendiren önemli bir sorumluluk alanıdır. Tera olarak bizler de insanı, doğayı ve sürdürülebilir yaşamı merkeze alarak yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Tera Orman Beykoz’u hayata geçirirken hedefimiz yalnızca yaşam alanı üretmek değil, bulunduğu çevreyle bütünleşen, sakinlerine aidiyet hissi veren ve uzun yıllar değerini koruyacak bir yaşam alanı oluşturmaktı.” dedi.

TERA ORMAN BEYKOZ İLE 1.500.000.000 TL’LİK YATIRIM

Tera Orman Beykoz kapsamında yaklaşık 1.500.000.000 TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Ramazan Işık; “Tera Orman Beykoz, premium yaşam alanındaki uzun vadeli hedeflerimizin ilk ve önemli adımlarından biridir. Önümüzdeki dönemde de yaşam kalitesini öne taşıyan, mimari değeri yüksek ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu projeyi geliştirirken mimariden mühendisliğe, peyzaj tasarımından yaşam kurgusuna kadar her aşamada alanında uzman ekiplerle çalıştık. Önceliğimiz yalnızca yaşam alanı üretmek değil; bulunduğu çevreye değer katan, kullanıcı deneyimini merkeze alan ve uzun yıllar referans gösterilebilecek projeler geliştirmek oldu. Tera olarak gayrimenkul sektöründeki varlığımızı proje sayısıyla değil, ürettiğimiz değerin niteliğiyle tanımlamak istiyoruz. Her yatırımımızın sektör adına örnek gösterilecek bir kalite anlayışını temsil etmesini hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

SERKAN KARAKAŞ: “TERA’NIN GÜVEN VE DENEYİMİNİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE TAŞIYORUZ”

Tera Grubu Gayrimenkul Direktörü Serkan Karakaş; “Tera’nın finans ve yatırım alanındaki deneyimini gayrimenkul geliştirme sektörüne taşıdığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu; “Tera, yıllar içerisinde finans ve yatırım dünyasında oluşturduğu güçlü kurumsal yapısı, uzmanlığı ve kamuoyu nezdinde kazandığı güven ile güçlü bir konuma ulaşmıştır. Bugün sahip olduğumuz bu birikimi ve deneyimi, uzun vadeli değer üretme anlayışımız doğrultusunda gayrimenkul sektörüne taşıyoruz. Biz gayrimenkulü yalnızca bir yatırım alanı olarak değil, şehirlerin gelişimine ve yaşam kalitesine katkı sağlayan stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu nedenle sektöre girişimizi de belirli standartları ve kalite anlayışını ortaya koyacak projelerle gerçekleştirmeyi hedefledik.”

BEYKOZ’DA 101 VİLLAYA TAMAMLANACAK YAŞAM EKOSİSTEMİ

Tera, Beykoz bölgesindeki yatırımlarını uzun vadeli bir strateji kapsamında sürdürüyor. Şirket, önümüzdeki dönemde aynı bölgede hayata geçirmeyi planladığı yeni projelerle birlikte toplamda yaklaşık 101 villalık bir yaşam ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Tera, gayrimenkul sektöründe geliştireceği yeni projelerle hem yatırımcılar hem de kullanıcılar için sürdürülebilir değer üretmeye odaklanırken, gayrimenkul alanındaki yatırımlarını artırarak sektörün önemli oyuncuları arasında yer almayı amaçlıyor.

TERA’NIN GAYRİMENKULDE YENİ DÖNEM VİZYONU

Tera Orman Beykoz, Tera’nın gayrimenkul geliştirme alanındaki uzun vadeli yol haritasının başlangıç noktası olarak konumlanıyor. Şirket; insan odaklı yaklaşımı, doğayla uyumlu mimari anlayışı ve yüksek yaşam kalitesi sunan projeleriyle gayrimenkul sektöründe kalıcı bir değer üretmeyi hedefliyor.

Tera, önümüzdeki dönemde de bulunduğu bölgelere değer katan, mimari niteliği yüksek, sürdürülebilir ve örnek yaşam alanları geliştirerek Türkiye gayrimenkul sektöründeki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.