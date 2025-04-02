Bakan Bolat’tan Esnafla Dayanışma Mesajı

Bakan Bolat, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, bazı kesimlerin ekonomik istikrarı sarsmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu ifade ederek, "Bugün, üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü" dedi. Sosyal medya hesaplarından da destek çağrısı yapan Bolat, esnafa destek olmanın ve alışverişin sürdürülmesinin ülke ekonomisi için kritik olduğunu belirtti.

Ekonomik Boykot Çağrılarına Karşı Net Tavır

Son günlerde özellikle gençler arasında yayılan ve sosyal medyada "Tüketimi Durdur" etiketiyle organize edilen boykot hareketine karşı Bakan Bolat’ın verdiği mesaj dikkat çekti. "Ekonomimiz üreticilerimiz, esnafımız, sanayicimiz ve ihracatçımızla güçlü adımlarla ilerlemektedir. Ekonomik gelişimimizi baltalamaya yönelik çağrılar karşısında, esnafımızla dayanışma içinde olacağız" diyen Bolat, alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Esnaftan Bakan Bolat’a Destek

Ankara'daki ziyaretleri sırasında Bakan Bolat’a esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. Küçük işletmeler, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların üstesinden gelebilmek için halkın alışverişe devam etmesi gerektiğini belirtti. Bir market işletmecisi, "Bizim ayakta kalmamız için halkın desteği önemli. Sayın Bakanımızın çağrısını yerinde buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik Etkiler Mercek Altında

Ekonomi uzmanları, tüketimi durdurma çağrılarının uzun vadede nasıl bir etki yaratacağını değerlendirirken, bu tür boykotların geniş çapta benimsenmesi halinde piyasalar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak Bakan Bolat’ın çağrısının halk nezdinde güçlü bir karşılık bulması durumunda, tüketici harcamalarının yeniden canlanabileceği öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla beklenirken, hükümet kanadından gelecek yeni açıklamalar da kamuoyunun gündeminde olacak.