Toplantıya Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin’den gelen esnaf ve sanatkârlar katıldı. Gürcan konuşmasında, esnaf ve sanatkârların toplumsal yapının bel kemiğini oluşturduğunu ifade ederek, onların sadece üretimde değil, istihdamdan sosyal hayata kadar pek çok alanda önemli roller üstlendiğini dile getirdi.

Özellikle bazı üreticilerin, bekledikleri fiyatları bulamadıkları için ürünlerini imha etmeye yöneldiğine dikkat çeken Gürcan, bu konuda kamuoyuna yansıyan örnekler üzerinden uyarılarda bulundu. Sakarya’da yaşanan bir olayı örnek veren Gürcan, 24 saat içinde ürün döken şahsın tespit edildiğini ve stokçuluk kuruluna sevk edilerek 1 milyon 700 bin TL ile 17 milyon TL arasında değişen para cezalarıyla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Gürcan, “Devletten Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) aracılığıyla destek alan hiç kimse, ürününü çöpe atamaz, araziye dökemez. Bunu yapanların peşindeyiz. Tespiti halinde en ağır şekilde cezalandıracağız,” dedi.

Mahmut Gürcan, ürün imhasının kurallara uygun şekilde yapılması gerektiğini hatırlatarak, yalnızca belediyelerin belirlediği alanlarda bu işlemlerin gerçekleştirilebileceğini vurguladı. Gürcan, Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerinin de bu konuda sahada teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Çimento Sektörüne de Uyarı

Gürcan’ın uyarıları yalnızca tarım sektörüyle sınırlı kalmadı. Çimento üreticilerine de sert mesajlar veren Gürcan, bazı firmaların belirli bölgelere satış yapmaktan kaçındığını ve bu tutumun “rekabete aykırı” olduğunu ifade etti. Bu tür davranışların stokçuluk ve karaborsacılık kapsamına girdiğini belirten Gürcan, iki firmaya toplamda 17 milyon TL ceza kesileceğini açıkladı. Gürcan, “Eğer aynı uygulama üç kez tekrarlanırsa, firmaların faaliyetleri 6 gün süreyle durdurulacak,” diyerek sektör oyuncularını kurallara uymaya çağırdı.

Toplantının sonunda ise anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, programa katılan bazı esnafa “Ahi Esnaf Beratı” takdim ederek, geleneksel esnaf kültürünün yaşatılmasına ve onurlandırılmasına katkı sundu.