THY'nin yaptığı duyuruya göre, 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenen biletler kapsamında 6-9 Temmuz 2026 (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı seferlerde seyahat edecek yolcular uygulamadan yararlanabilecek.

Bu kapsamda, 16 Temmuz 2026 tarihine kadar işlem yapılması şartıyla rezervasyon ve parkur değişiklikleri herhangi bir ek ücret veya ceza uygulanmadan gerçekleştirilebilecek. Seyahatini iptal etmek isteyen yolcular ise biletlerini kesintisiz şekilde ücretsiz iade edebilecek.

Ayrıca THY, yolcuların talepleri doğrultusunda biletlerin geçerlilik süresini de herhangi bir ücret farkı almadan 23 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatabilecek.

Söz konusu uygulamanın, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da oluşabilecek yoğunluk ve ulaşım kaynaklı olası aksaklıklardan yolcuların en az düzeyde etkilenmesini amaçladığı belirtildi.