Ocak-Haziran döneminde limanlarda elleçlenen toplam yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerini değerlendiren Uraloğlu, aynı dönemde konteyner elleçleme hacminin de yüzde 1,3 artış göstererek 7 milyon 24 bin 951 TEU seviyesine yükseldiğini belirtti. Uraloğlu, küresel lojistikte yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin deniz ticaretindeki performansını koruduğunu ifade etti.

Haziran ayında 46,9 milyon ton yük elleçlendi

Haziran ayına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, limanlarda toplam 46 milyon 915 bin 913 ton yük elleçlendiğini bildirdi. Yurt dışı yük taşımalarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 33 milyon 828 bin 104 tona çıktığını aktaran Uraloğlu, konteyner elleçleme miktarının ise 1 milyon 195 bin 392 TEU olarak gerçekleştiğini söyledi.

Kocaeli liderliğini korudu

Haziran ayında bölge liman başkanlıkları arasında en yüksek yük hacmine 7 milyon 606 bin 240 ton ile Kocaeli ulaştı. Kocaeli'yi 7 milyon 573 bin 818 tonla Aliağa, 5 milyon 442 bin 739 tonla ise İskenderun izledi.

Aynı dönemde transit yük taşımaları 6 milyon 399 bin 10 ton, kabotaj kapsamında taşınan yük miktarı ise 6 milyon 688 bin 799 ton olarak kaydedildi.

Feldispatta dikkat çeken artış

Haziran ayında yük cinsleri arasında en dikkat çekici artış feldispatta yaşandı. Bir önceki aya göre 301 bin 364 ton artış gösteren feldispatın toplam elleçleme miktarı 649 bin 501 tona ulaştı.

İhracatta en fazla taşınan yük kalemi 1 milyon 9 bin 867 tonla portland çimento olurken, onu klinker ve feldispat takip etti. İthalatta ise 2 milyon 586 bin 62 tonla ham petrol ilk sırada yer aldı. Ham petrolün ardından taşkömürü ve hurda demir en fazla ithal edilen yükler arasında yer aldı.

En fazla ihracat yükü İtalya'ya

Haziran ayında deniz yoluyla en fazla yük taşınan ülke İtalya oldu. İtalya'yı ABD ve Mısır takip etti. Türkiye limanlarına deniz yoluyla en fazla yük ise Rusya'dan geldi.

Bakan Uraloğlu, elde edilen verilerin küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen Türkiye'nin denizcilik ve limancılık sektöründeki büyümesini sürdürdüğünü ve uluslararası yük taşımacılığındaki konumunu güçlendirmeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.