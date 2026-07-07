Akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle ulaşım ve lojistik maliyetleri üzerinde etkisini hissettirirken, araç sahipleri de güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 62,87 TL/litre
- Motorin: 66,02 TL/litre
- LPG: 31,19 TL/litre
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 62,68 TL/litre
- Motorin: 65,83 TL/litre
- LPG: 30,59 TL/litre
Ankara
- Benzin: 63,82 TL/litre
- Motorin: 67,09 TL/litre
- LPG: 31,19 TL/litre
İzmir
- Benzin: 64,06 TL/litre
- Motorin: 67,36 TL/litre
- LPG: 30,99 TL/litre
Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanabilecek yeni hareketlerin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle araç sahiplerinin güncel fiyatları düzenli olarak takip etmesi öneriliyor.