Akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle ulaşım ve lojistik maliyetleri üzerinde etkisini hissettirirken, araç sahipleri de güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

Özel Başbuğ Mesleki Eğitim Merkezi İlk Mezunlarını Verdi!
Özel Başbuğ Mesleki Eğitim Merkezi İlk Mezunlarını Verdi!
İçeriği Görüntüle

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 62,87 TL/litre
  • Motorin: 66,02 TL/litre
  • LPG: 31,19 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 62,68 TL/litre
  • Motorin: 65,83 TL/litre
  • LPG: 30,59 TL/litre

Ankara

  • Benzin: 63,82 TL/litre
  • Motorin: 67,09 TL/litre
  • LPG: 31,19 TL/litre

İzmir

  • Benzin: 64,06 TL/litre
  • Motorin: 67,36 TL/litre
  • LPG: 30,99 TL/litre

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanabilecek yeni hareketlerin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle araç sahiplerinin güncel fiyatları düzenli olarak takip etmesi öneriliyor.