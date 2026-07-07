Akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle ulaşım ve lojistik maliyetleri üzerinde etkisini hissettirirken, araç sahipleri de güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,87 TL/litre

62,87 TL/litre Motorin: 66,02 TL/litre

66,02 TL/litre LPG: 31,19 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,68 TL/litre

62,68 TL/litre Motorin: 65,83 TL/litre

65,83 TL/litre LPG: 30,59 TL/litre

Ankara

Benzin: 63,82 TL/litre

63,82 TL/litre Motorin: 67,09 TL/litre

67,09 TL/litre LPG: 31,19 TL/litre

İzmir

Benzin: 64,06 TL/litre

64,06 TL/litre Motorin: 67,36 TL/litre

67,36 TL/litre LPG: 30,99 TL/litre

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanabilecek yeni hareketlerin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle araç sahiplerinin güncel fiyatları düzenli olarak takip etmesi öneriliyor.