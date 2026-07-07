Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan 2053 hızlı tren hedeflerinde Van başta olmak üzere bölgedeki birçok ilin projelerde yer almamasına tepki gösterdi. Oda, söz konusu planlamanın bölgesel kalkınma hedefleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Van TSO tarafından yapılan açıklamada, Van, Bitlis, Muş, Bingöl ve Hakkâri gibi stratejik öneme sahip illerin hızlı tren ağı dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Açıklamada, Bakanlığın dile getirdiği "48 saatte tüm Türkiye'yi gezebileceğiz" hedefinin mevcut planlama ile örtüşmediği savunuldu.

Hızlı tren projelerinin bölgesel kapsayıcılık anlayışıyla ele alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yatırımların yalnızca ekonomik değil, sosyal ve jeopolitik açıdan da dengeli dağıtılmasının önem taşıdığı vurgulandı. Mevcut planlamanın bölgede hayal kırıklığı oluşturduğu belirtilirken, karar alma süreçlerinde daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Van TSO ayrıca, Türkiye'nin İran üzerinden Ortadoğu ve Orta Asya'ya uzanan demiryolu bağlantısında Van Gölü üzerinden yapılan feribot taşımacılığının lojistik açıdan önemli bir sorun oluşturduğunu dile getirdi. Bu yöntemin zaman, maliyet ve kapasite açısından ihracatı olumsuz etkilediği belirtilerek, modern demiryolu altyapısının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için yatırımların tüm bölgeleri kapsayacak şekilde adil ve dengeli planlanması gerektiği vurgulanırken, 2053 hızlı tren vizyonunun yeniden değerlendirilmesi talep edildi. Van TSO, güçlü bir Türkiye'nin ancak 81 ilin birlikte kalkınmasıyla mümkün olacağını kaydetti.