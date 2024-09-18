Ödüllü "E-Zone" konseptini sürdüren Thermo King, her türlü kamyonet, kamyon ve çekici tahrik teknolojisiyle uyumlu ve tüm lojistik uygulamalarına uygun teknolojiler içeren en son elektrikli ve sürdürülebilir çözümlerini sergiliyor.

Doğuş Otomotiv Thermo King Thermo King Satış ve Pazarlama Müdürü Adnan Yücel, Thermo King olarak, bu yıl IAA Hannover Transportation Fuarı’nda sunulan elektrikli soğutma çözümlerinin, nakliye sektöründe geleceği şekillendirecek önemli adımlardan birisini temsil ettiğini belirterek “Farklı segmentlerdeki araçlar için geliştirdiğimiz 20'den fazla çözümle, sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonel verimliliği de artırıyoruz. Elektrifikasyon artık geleceğin değil, bugünün gerçeği ve biz Thermo King olarak bu dönüşümde öncülük etmeye devam ediyoruz" dedi

Elektrikli ünite çözümleri

Thermo King, sergilenen ürünler arasında, küçük ve orta boy panelvan araçlardan büyük kamyonlara ve treylerlere kadar her türlü araçta yeni elektrik ürünleri sunuyor. Güncel lojistiğin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olan Thermo King'in güç yönetim sistemleri, enerji geri kazanım çözümü ve elektrikli soğutma üniteleri tam olarak kalifiye edildi. Thermo King, bu sayede kullanıcılarının daha sürdürülebilir bir operasyona geçişinin hızlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Thermo King, IAA Fuarında aynı zamanda ağır ticari araçlar için yeni bir elektrikli soğutma ünitesinin de tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni ünite, Thermo King'in elektrikli portföyünde önemli bir eşiği atlayarak şehirler arası ve şehir içi teslimatlarında sıfır karbon hedefinde ulaştığı noktayı da gözler önüne seriyor.

Verimlilik ve Müşteri Güvencesi

Thermo King, en son elektrikli ve hibrit-elektrikli yeniliklerinin yanı sıra mevcut çözümlerini de müşterilerine ve ziyaretçilerine yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bu yenilikler arasında, Thermo King'in sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda müşterilerine sunduğu alternatif yakıt seçenekleri sayesinde güvenilir, bağlantılı ve çevre dostu ürünleri de yer alıyor.

Thermo King'in Bağlantı Çözümleri, işletmelere gelişmiş dijital yetenekler kazandırarak, konumdan bağımsız olarak araçları ve kargoyu takip etmek için 7/24 bağlantı sağlıyor. Buna daha fazla görünürlük, uzaktan izleme ve proaktif kontrol de dahil olmak üzere operasyonel verimliliği ve müşteri güvencesini artırıyor.