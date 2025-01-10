Prestij Simgesi Rolls Royce

Rolls Royce markası, dünya genelinde lüks ve prestijin sembolü olarak tanınıyor. "Kraliyet otomobili" unvanını taşıyan Phantom modelleri, üstün tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor. Yeni Rolls Royce modelleri 40 ila 60 milyon lira arasında satışa sunulurken, ikinci el modeller ise 18 ila 30 milyon lira arasında alıcı buluyor.

Rolls Royce'tan 2024’te Rekor Satış

Rolls Royce, 2024 yılında dünya çapında 5.712 araç teslim ederek tarihindeki üçüncü en yüksek satış rakamına ulaştı. Marka, Cullinan Series II, Ghost Series II ve Black Badge serilerini piyasaya sunarak lüks otomobil segmentindeki güçlü konumunu pekiştirdi.

Tartışma Yarattı

Hacıosmanoğlu'nun bu lüks tercihi, ekonomik kriz ve kamuda tasarruf tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşmesi sebebiyle eleştiri topladı. Özellikle spor dünyasında ve kamuoyunda farklı tepkilere yol açan bu gelişme, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Hacıosmanoğlu’nun lüks otomobiliyle ilgili henüz bir açıklama yapmaması, konunun gündemde kalmasına neden oluyor.