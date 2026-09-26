Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fatma Betül Sayan Kaya neden görevlerinden affını istedi? İşte kararın arka planındaki iddialar

Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Milli ara öncesinde sahasında ligde Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek araya moralli giren Dadaşlar, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Erzurumspor Tesisleri'nde saat 16.30'da gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına başladı. Antrenman ısınma çalışmasıyla başlarken, futbolcular ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Erzurumspor FK'da milli ara nedeniyle verilen 5 günlük izin sona ererken, mavi-beyazlı ekip bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.