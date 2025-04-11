Mart ayı sonuna kadar Tesla’nın Çin web sitesinde Model S ve Model X için sipariş verme seçeneği yer alıyordu. Ancak bu hafta itibarıyla bu seçenek erişime kapatıldı. Öte yandan, beyaz renkli Model S gibi bazı araçlar hâlâ mevcut envanterde yer alıyor ve 759.900 yuan (yaklaşık 103.800 dolar) gibi fiyatlarla satışta kalmayı sürdürüyor.

Tesla yetkilileri, kararın gerekçesiyle ilgili yorum yapmazken, satış hamlesinin zamanlaması dikkat çekti. Zira geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı yeni gümrük vergilerini devreye almıştı. Buna göre, Çin’in fentanil kaçakçılığındaki rolünü gerekçe gösteren ABD, Çin menşeli ürünlere uygulanan vergiyi %125’e çıkardı. Bu rakam, yılın başlarında getirilen %20’lik vergilerle birlikte toplamda %145’e ulaştı.

Çin de misilleme olarak ABD’den ithal edilen tüm ürünlere yönelik gümrük vergisini %84’e yükselttiğini duyurdu. Aynı zamanda, Pekin yönetimi ABD yapımı filmlerin ülkeye girişine de kısıtlama getireceğini açıkladı.

Tesla’nın Şangay’daki fabrikasında sadece Model 3 ve Model Y üretiliyor. Bu araçlar ya Çin pazarına sunuluyor ya da Asya’nın diğer bölgelerine ihraç ediliyor. Model S ve Model X ise Çin’e ithal edilerek getiriliyor ve bu da onları yeni vergi artışlarının doğrudan etkilediği modeller hâline getiriyor.

ABD ile Çin arasındaki ekonomik gerilim büyürken, Tesla’nın bu hamlesi iki ülke arasındaki ticaret savaşlarının teknoloji devleri üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.