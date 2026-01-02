Adana’nın Kozan ilçesinde lezzeti ve kalitesiyle coğrafi işaret alan Kozan portakalında hasat heyecanı yaşanıyor. Havaların soğumasıyla birlikte bahçelere giren tarım işçileri, tescilli portakalları dalından özenle toplayarak kasalara yerleştiriyor.

Zorlu şartlar altında süren hasadın ardından portakallar, tesislere gönderilerek boyut ve kaliteye göre ayrılıyor. Seçilen ürünler hem iç piyasaya hem de dış pazara sunuluyor. Bu yıl Kozan portakalının bahçede kilogram fiyatının 10 ile 13 TL arasında değiştiği öğrenildi.

Talep Yoğun, Aroma Ön Planda

Hasat sorumlusu Hazret Taştekin, Kozan portakalına olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek,

“Portakalımızın hasadı başladı. İnce kabuğu, sulu yapısı ve aromasıyla Kozan portakalına yoğun talep var. Şu anda dalında kilogramı 10-13 TL’den alıcı buluyor” dedi.

Kozan, Meyve Üretiminde Önemli Merkez

Tarım işçisi Bünyamin Arıkan ise Kozan portakalının bölge için büyük bir değer taşıdığına dikkat çekerek, Kozan ilçesinin meyve üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Coğrafi işaretli Kozan portakalı, hem üreticiye sağladığı ekonomik katkı hem de kendine özgü lezzetiyle bu sezon da sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.