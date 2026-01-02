Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 2025 yılı boyunca yürütülen denetimler kapsamında binlerce işletme kontrol edildi. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere milyonlarca liralık ceza uygulandı.

İl genelinde üretim, satış ve toplu tüketim alanında faaliyet gösteren 8 bin 859 gıda işletmesi ile 254 yem üretim ve satış işletmesi bulunurken, bu işletmelerde 86 gıda denetçisi tarafından yıl boyunca 12 bin 246 resmi kontrol gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında bin 262 numune alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Ersin Yavuz Birkan koordinesinde yürütülen kontrollerde;

Türk Gıda Kodeksi’ne aykırılıklar,

Genel ve özel hijyen şartlarının ihlali,

Son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı,

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar

gibi ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Bu kapsamda 290 işletmeye toplam 21 milyon 412 bin 558 TL idari para cezası uygulandı.

Alo Gıda 174 İhbarları da Etkili Oldu

Vatandaşların Alo Gıda 174 hattına yaptığı 593 başvuru doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde ise 66 işletmeye 3 milyon 818 bin 364 TL idari yaptırım uygulandı.

Son 4 Ayda 9,2 Milyon TL Ceza

Öte yandan, son 4 aylık dönemde il genelinde 6 bin 39 gıda ve yem denetimi yapılırken, 421 numune alındı. Bu denetimler sonucunda 124 işletmeye toplam 9 milyon 290 bin 710 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı denetimlerin 2026 yılında da artarak devam edeceğini vurguladı.