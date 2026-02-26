Narenciye Bahçeleri Sular Altında Kaldı

Çiftçiler, aşırı yağış nedeniyle karpuz, domates ve diğer ürünlerin ekimini ertelemişti. Ancak sel suları narenciye bahçelerini göle çevirdi; birçok ağaç suyun içinde kaldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “2026’nın Ocak ayından bu yana bir aylık sürede, normal bir yılın tamamı kadar yağış düştü. Havaların ani değişimiyle dağlardaki karlar eridi. Yedigöze, Çatalan ve Seyhan Barajları tam kapasiteyi aştı; yetkililer kapakları açmak zorunda kaldı. Dün Aslantaş Barajı kapakları da açıldı ve şu an Ceyhan Nehri çevresinde tehlike devam ediyor” dedi.

Ekim Yapılmayan Tarlarda Felaket Önlendi

Doğan, tarlalara ürün ekilmemesinin büyük bir zararı önlediğini belirterek, “Sular setlerin içinde kaldığı için büyük bir felaketten dönüldü. Greyfurt ve portakal ağaçları su altında, kökler uzun süre hava alamazsa yıl boyunca verim düşebilir. Normalde Mart ortasında buraya karpuz, kavun, domates ve biber ekilmiş olacaktı. Ocak ve Şubat yağışları ekimi engelledi; bu nedenle devasa bir zararın önüne geçildi” ifadelerini kullandı.

Çatalan Barajı Yükseltilmeli

Doğan, kalıcı çözüm için Çatalan Barajı’nın gövdesinin 10 metre yükseltilmesi gerektiğini vurguladı: “Böylece yağan yağmur ve kar suları rahatlıkla depolanabilir, bu sel felaketi yaşanmazdı. Çiftçilerimizin Tarım İlçe Müdürlüklerine başvurmalarını ve devletimizin de destek olmasını bekliyoruz.”