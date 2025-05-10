Sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından TERA, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yayımladığı verilere göre, hem operasyonel hem de finansal kalemlerde sergilediği çarpıcı büyüme oranlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Satış Gelirlerinde 17 Milyar TL’yi Aştı

TERA’nın konsolide satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %1.292 artışla 17,1 milyar TL’ye yükseldi. Bu olağanüstü artış, şirketin faaliyet alanlarında yakaladığı yüksek işlem hacminin ve stratejik büyüme adımlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kârlılıkta Güçlü Yükseliş

Brüt kâr, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %169 artarak 766,6 milyon TL’ye, FAVÖK ise %136’lık sıçramayla 376 milyon TL’ye ulaştı. Net dönem kârı da %53 artarak 8,8 milyar TL seviyesine çıktı. Bu rakam, şirketin sürdürülebilir kârlılık yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Bilanço Gücünü Artırdı, Borçsuz Yapısını Koruyor

Şirketin toplam varlıkları %221’lik artışla 28 milyar TL’ye çıktı. Dönen varlıklar %225 büyürken, duran varlıklar %20 oranında artış gösterdi. TERA, net borç kaleminde -17,9 milyar TL ile yüksek nakit pozisyonunu koruyarak borçsuz yapısıyla öne çıktı. Özkaynaklarda ise %594 gibi etkileyici bir artışla 10,3 milyar TL seviyesine ulaşıldı.

Hissede Yatırımcı Güveni Zirvede

TERA hisseleri, yıl başından bu yana yatırımcısına büyük kazanç sağladı. 3 Mart’ta 36,14 TL’den işlem gören hisse, 9 Mayıs itibarıyla 125,90 TL’ye yükselerek yaklaşık %250 oranında değer kazandı. Hisse, aynı gün yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcı güvenini pekiştirdi.

TERA’nın Başarısı Sektöre Yön Veriyor

Tera Yatırım’ın 2025’in ilk çeyreğinde yakaladığı bu performans, sadece şirket özelinde değil, sermaye piyasalarının genelinde de olumlu beklentileri destekliyor. Yatırımcısına yüksek getiri sağlayan TERA, aynı zamanda güçlü bilanço yapısı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle sektörün öncü aktörlerinden biri olmayı sürdürüyor.