Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, ekonomi dünyasının önde gelen isimlerini ağırladığı seminer serilerine hız kesmeden devam ediyor. “Sermaye Piyasalarında Fark Yaratmak” başlığıyla düzenlenen ve Tera Yatırım’ın destek verdiği bu özel etkinlikte, sermaye piyasalarının bireysel ve kurumsal yatırımcılara sunduğu fırsatlar, yatırım araçlarının çeşitliliği ve finansal sistemdeki yapısal dönüşümler ele alındı.

Prof. Dr. Kerem Alkin konuşmasında, büyümenin yalnızca banka kredileriyle değil, sermaye piyasalarındaki derinlik ve halka arzların artırılmasıyla sürdürülebileceğini vurguladı. Amerika’daki örnek modeli hatırlatarak, Türkiye'nin de sermaye piyasalarını daha aktif kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Tera Yatırım, bu tür etkinliklerle yalnızca bilgi aktarımı yapmakla kalmıyor; aynı zamanda Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişmesine ve yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyet gösteren Tera Yatırım, Tera Holding bünyesinde yatırım bankacılığı ve aracılık alanlarında sektörün öncü kurumları arasında yer alıyor.

Tera Holding ise 2025 yılı itibarıyla teknoloji, enerji, savunma sanayi ve madencilik gibi stratejik sektörlerdeki güçlü iş birlikleriyle dikkat çekiyor. Uluslararası fonları Türkiye'ye kazandırma vizyonuyla yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çalışmalar sayesinde, hem Türk ekonomisine değer katıyor hem de küresel yatırımcıların güvenini artırıyor.