Toplantı sonrası yapılan resmi açıklamada, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve makrofinansal istikrarın korunması için kurumlar arası koordinasyonun en üst düzeyde sürdürüleceği vurgulandı.

Ekonomi yönetiminin ve piyasaların odağında yer alan toplantıda, küresel ve yerel gelişmelerin finansal piyasalar üzerindeki olası etkileri masaya yatırıldı.

"Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Dirençli"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin mevcut rasyonel politika çerçevesi ve sahip olduğu güçlü sermaye tamponları sayesinde olası dış ve iç şoklara karşı yüksek bir direnç gösterdiği ifade edildi.

Toplantıda, finansal piyasalardaki oynaklıklara karşı alınabilecek önlemler ve atılacak stratejik adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Dezenflasyon ve İstikrar Vurgusu

Komite, finansal sistemin sağlıklı işleyişini güvence altına almak adına kararlılık mesajı verdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır."

Piyasalar Anlık Takipte

Finansal İstikrar Komitesi'nin, küresel piyasalardaki dalgalanmaları ve yurt içi piyasaların seyrini anlık ve yakından izlemeye devam edeceği belirtildi. Ekonomi yönetiminin koordinasyon içinde atacağı adımlarla, istikrar politikasından taviz verilmeyeceğinin altı çizildi.