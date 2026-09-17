Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öz kaynaklarla yeni projeler ürettiklerini belirterek belediyecilik hizmetlerini verimli bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm mahallelerde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini aktardı. Eşit hizmet ilkesi ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla 52 mahallenin tamamına yeni eser ve hizmetler kazandırmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, yatırım programına belediyenin öz kaynaklarıyla devam ettiklerini vurguladı. Merkez ve kırsal mahallelerde çalışmaları eş zamanlı olarak yürüttüklerinin altını çizen Başkan Sandıkçı, 2026 yılında kırsal mahallelere 150 milyon Türk lirası değerinde yeni beton yollar kazandırdıklarını, ayrıca merkez mahallelerde asfalt yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. 2026 yılı yatırım programına hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Başkan Sandıkçı, 'Canik'imiz için azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

İlçenin ulaşım ağını güçlendiren hamlelerle birlikte doğal gaz altyapı çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, 'Canik'imiz için yorulmak bilmeden çalışmaya devam ediyor, öz kaynaklarımızla yeni eserleri ilçemize kazandırıyoruz. Yüksek mali disiplin ilkemizden taviz vermeden yeni projelerimizi ardı sıra hayata geçiriyor, hemşehrilerimizin taleplerini karşılayan adımlarımıza yenilerini ekliyoruz. Yeni, konforlu ve güvenli yolları hizmete sunuyoruz. Altyapı çalışmalarını ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Altyapı işlemleri tamamlanan sokaklarımızın üstyapılarını hızla bitiriyoruz. Belediyemiz öz kaynaklarıyla yeni projeler üretiyor, hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz' diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, ilçe genelinde aydınlatma çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.