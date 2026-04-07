Tera Grup'un, son yıllarda gerçekleştirdiği büyüme, yeni yatırımlar ve farklı coğrafyalara açılım sürecine paralel yenilediği kurumsal kimlik çalışması, holding yapısındaki dönüşümün ve genişleyen faaliyet alanlarının görsel karşılığı olarak konumlandırılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, sadece logo ve renkler değil şirketin vizyon ve değerlerini de temsil eden yeni kurumsal kimlik, finans dünyasının iki temel unsuru olan istikrar ve hareket kavramlarını aynı formda bir araya getiriyor. Tasarımda kullanılan dengeli geometrik yapı güven ve sağlamlığı temsil ederken, dinamik çizgiler büyüme, çeviklik ve yön duygusunu yansıtıyor. Bu iki unsur arasındaki denge, şirketin geleceğe yönelik faaliyetlerinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Kurumsal kimlik değişimi, yaklaşık 6 ay süren bir strateji ve tasarım sürecinin ardından hayata geçirildi. Yeni kimlik ile birlikte şirketin iletişim dili de sade, doğrudan ve uluslararası bir yapıya dönüştürüldü. Farklı sektörlerdeki yatırımları ile büyüyen Tera Grup, bu şekilde tüm temas noktalarında tutarlı ve güçlü bir marka deneyimi sunmayı amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde finansal teknolojiler, dijital yatırım platformları, kurumsal varlık yönetimi ve uluslararası sermaye piyasaları grubun ana odak alanları arasında yer alacak. Şirket, bu alanlarda hem organik büyüme hem de stratejik ortaklıklar ile ilerlemeyi sürdürecek.