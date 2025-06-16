Enflasyon Beklentilerinde Sınırlı İyimserlik

Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki dönemde yüzde 30,35 seviyesindeyken, Haziran anketinde yüzde 29,86’ya geriledi. Bu, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına inebileceğine dair sınırlı bir iyimserliği yansıtıyor.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 25,06’dan yüzde 24,56’ya düşerken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 17,77’den yüzde 17,35’e geriledi. Bu durum, uzun vadede enflasyonda kademeli bir düşüş beklentisini ortaya koyuyor.

Olasılık Dağılımları Netleşiyor

Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE tahminlerinde, yüzde 47,37'si enflasyonun yüzde 23,00 - 25,99 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor. Nokta tahminler incelendiğinde ise, yüzde 47,62’lik kesim beklentisini bu aralıkta belirtiyor.

24 ay sonrası için katılımcıların yüzde 44,44’ü enflasyonun yüzde 18,00 - 20,99 arasında olacağını düşünüyor. Bu da dezenflasyon sürecine olan güvenin kademeli olarak arttığını gösteriyor.

Faiz Beklentilerinde Gerileme

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, yüzde 49,00’dan yüzde 46,21’e düştü. Katılımcıların TCMB’nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranını yüzde 46,00 seviyesinde tutacağı beklentisi ise dikkat çekiyor.

Kur Beklentisi Yatay Seyrediyor

Döviz kuru beklentilerinde ise sınırlı bir değişim gözlendi. Yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 43,70 TL’den 43,57 TL’ye gerilerken, 12 ay sonrası beklenti 46,62 TL’den 47,04 TL’ye yükseldi. Bu tablo, döviz kurunda kontrollü bir artış öngörüsüne işaret ediyor.

Büyüme Beklentileri Sabit Kaldı

Anket katılımcılarının Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentileri önceki anket dönemine kıyasla değişmedi. 2025 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 2,9, 2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,7 olarak korundu.

Dengelenme Sinyalleri

Haziran 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon ve faiz beklentilerinde sınırlı da olsa bir gevşemeye işaret ederken, döviz kuru ve büyüme beklentilerinde istikrarın sürdüğünü ortaya koyuyor. Bu görünüm, ekonomi politikalarında sürdürülen sıkı duruşun piyasa aktörleri nezdinde karşılık bulduğuna işaret ediyor.