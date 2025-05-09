Yeni kanunla birlikte, bakanlıklarda “bakan müşaviri” kadrosu oluşturulmasına imkan tanındı. Bakan müşavirleri doğrudan ilgili bakana bağlı çalışacak ve görev süreleri bakanın görev süresiyle sınırlı olacak.

Uzman ve uzman yardımcısı istihdamı genişletiliyor

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda, bakanlıklar ve kamu kurumları, kendi görev alanlarına uygun konularda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edebilecek. Bu adımın, kamu kurumlarının teknik kapasitesini artırması hedefleniyor.

Askeri yargı mensuplarının sağlık giderleri Danıştay bütçesinden

Daha önce görev yapmış Askeri Yüksek İdari Mahkemesi’nin asker kökenli başkan, başsavcı, daire başkanı ve üyelerinin sağlık giderleri artık Danıştay bütçesinden karşılanacak.

Savunma sanayii yöneticilerine vergi muafiyeti

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Başkanı ve yardımcıları ile eski müsteşar ve müsteşar yardımcılarına yapılan ödemeler, vergi ve diğer yasal kesintilerden muaf tutulacak.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız arama yapanlara para cezası

Yeni düzenlemeyle birlikte, 112 Acil Çağrı Merkezleri'ni gereksiz yere meşgul edenlere yönelik caydırıcı bir adım da atıldı. Asılsız çağrı yapanlara 1.500 TL idari para cezası uygulanacak.

Dışişleri personeline Diplomasi Akademisi’nde ek ders ücreti

Diplomasi Akademisi’nde ders veren Dışişleri Bakanlığı personeline, haftada 20 saat ve yıllık 360 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi hükme bağlandı.

HSK Kanunu'nda ibare değişikliği

Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nda yer alan “Adalet Bakanlığı Yardımcısı” ifadesi, yeni düzenlemeyle “Adalet Bakanlığı Müsteşarı” olarak değiştirildi.