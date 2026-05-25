Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik kritik bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, üniversitenin kapılarının kapanmayacağı ve eğitim sürecinin aksamadan sürdürüleceği belirtildi.

Karar Yürürlükten Kaldırıldı

YÖK tarafından yapılan bilgilendirmede, 21 Mayıs tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik alınan Cumhurbaşkanı Kararı’nın, 25 Mayıs tarihli yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile tamamen yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı.

Sürecin detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada; kayyım heyetinin hazırladığı rapor ile YÖK’ün değerlendirmelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği, üniversitenin mali, idari ve kurumsal yapısının yakından takip edilerek kapsamlı bir incelemeden geçirildiği ifade edildi.

"Hiçbir Öğrencimiz Mağdur Olmayacak"

YÖK’ün resmî açıklamasında, kararın arka planındaki hassasiyete şu sözlerle dikkat çekildi:

"Cumhurbaşkanımızın, gençlerimizin ve ailelerinin beklentilerine ilişkin güçlü hassasiyeti doğrultusunda kamu yararı, yükseköğretim sistemimizin istikrarı ve hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması için sürecin yeniden ele alınmasına ve üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam etmesine karar verilmiştir."

22 Bin Öğrenci ve Mali Yapı Güvence Altında

Cumhurbaşkanlığı tarafından atılan bu adımla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin mali yapısının da koruma altına alındığı vurgulandı. Başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere ilgili tüm mevzuata tam uyumun sağlandığı belirtilen açıklamada, üniversite bünyesinde halihazırda 22 bin öğrenci, 1100 akademik ve idari personel ile 1000 kısmi zamanlı çalışan ve stajyerin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

YÖK Başkanı Özvar: "Cumhurbaşkanımız Mağduriyete İzin Vermedi"

Gelişmeleri değerlendiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ilk aşamada yapılan işlemin mevcut mevzuatın bir gereği olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İlk süreç, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken hukuki bir işlemdi. Ancak sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin vermemiş, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir."