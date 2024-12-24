Taksit Süreleri Nasıl Düzenlendi?

Yapılan düzenleme kapsamında, taşıt alımında uygulanabilecek maksimum taksit süreleri şu şekilde belirlendi:

400 bin TL ve altındaki araçlar için : En fazla 48 ay,

: En fazla 48 ay, 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar için : En fazla 36 ay,

: En fazla 36 ay, 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar için : En fazla 24 ay,

: En fazla 24 ay, 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar için : En fazla 12 ay,

: En fazla 12 ay, 2 milyon TL üzerindeki araçlar için: Taksit yapılamayacak.

Lüks Markalarda Taksit İmkânı Kalktı

Yeni düzenleme, özellikle lüks segmentteki araçların taksitli satışını neredeyse imkânsız hale getirdi. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Range Rover, DS, Lexus ve Subaru gibi lüks markalarda, en düşük fiyatlı modellerde bile taksit yapılamıyor. Bu durum, lüks otomobil alımlarını nakit ödeme gerekliliğine yöneltti.

Fiyat Aralıklarına Göre Taksit İmkânları

Düzenleme sonrası farklı fiyat aralıklarındaki araçlar için sunulan taksit süreleri şu şekilde:

400 bin TL - 800 bin TL Arası

Fiat Topolino : 429.900 TL – Maksimum 36 ay

: 429.900 TL – Maksimum 36 ay Citroen Ami 6 Kw Elektrik Motor One : 451.000 TL – Maksimum 36 ay

: 451.000 TL – Maksimum 36 ay DFSK Porter I 1.5 M/T Tek Kabin: 785.000 TL – Maksimum 36 ay

800 bin TL - 1,2 Milyon TL Arası

Opel Yeni Combo Carbo 1.5 Dizel MT6 : 888.900 TL – Maksimum 24 ay

: 888.900 TL – Maksimum 24 ay Fiat Egea Sedan Easy : 889.900 TL – Maksimum 24 ay

: 889.900 TL – Maksimum 24 ay Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav.: 920.000 TL – Maksimum 24 ay

1,2 Milyon TL - 2 Milyon TL Arası

BYD Dolphin : 1.280.000 TL – Maksimum 12 ay

: 1.280.000 TL – Maksimum 12 ay Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive : 1.332.000 TL – Maksimum 12 ay

: 1.332.000 TL – Maksimum 12 ay Peugeot 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 1.324.500 TL – Maksimum 12 ay

2 Milyon TL ve Üstü Araçlar

Lexus LBX Hybrid LBX Elegant : 2.055.000 TL – Taksit yok

: 2.055.000 TL – Taksit yok BMW 120 M Sport : 2.447.500 TL – Taksit yok

: 2.447.500 TL – Taksit yok Subaru Solterra e-Xcellent: 2.474.769 TL – Taksit yok

Yeni Düzenlemenin Etkileri

Bu düzenleme, araç piyasasında önemli etkiler yaratacak gibi görünüyor. Daha uygun fiyatlı araçlar için sınırlı taksit seçenekleri sunulurken, yüksek fiyatlı araçlarda nakit ödeme zorunluluğu, alıcıları ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle lüks araç segmentinde alımların yavaşlaması beklenirken, uygun fiyatlı araçlarda talebin artabileceği belirtiliyor.

Taksit sınırlarının yeniden belirlenmesi, alıcıları fiyat ve ödeme planlarını daha detaylı incelemeye yönlendirirken, sektör temsilcileri düzenlemenin sektörde dengeleri değiştirebileceği görüşünde.