Macaristan: İlave 5.000 Geçiş Belgesi Kullanıma Sunuldu

2024 yılı için Macaristan’a tahsis edilen 145.000 geçiş belgesi ve ilave 5.000 belge ile toplamda 150 bin belge tamamen tükenmişti. Ancak, 6 Aralık sabahı itibarıyla yapılan girişimler sonucunda, ek 5.000 geçiş belgesi daha taşımacılarımızın kullanımına açıldı. Bu gelişme, Macaristan üzerinden yapılan taşımaların devam etmesine imkân tanıdı.

Yunanistan: Geçiş Belgesi Sayılarında Anlamlı Artış

30 Ekim 2024 tarihinde Atina’da gerçekleştirilen Yunanistan KUKK toplantısında, iki ülke arasındaki taşımacılığı kolaylaştıracak yeni kararlar alındı: Yunanistan ile yapılan görüşmeler sonucunda ikili geçiş belgesi kotası 30.000’den 34.000’e yükseltildi. Ayrıca, 2024 yılı için 1.500 adet geçici geçiş belgesi daha alındı.

Bu sayede, sınır komşumuz Yunanistan ile taşımacılık faaliyetlerinde belge kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmaması sağlandı. Bu gelişme, özellikle Batı Avrupa’ya taşımaların kesintisiz yapılabilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

Rusya: 10.000 İlave İkili Geçiş Belgesi

Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde, 2024 yılı için 10.000 adet ilave ikili geçiş belgesi Türk taşımacılarının kullanımına sunularak Türk taşımacılarının Rusya ile ticaret yollarında karşılaştığı sıkıntıları büyük ölçüde gidermiş ve lojistik operasyonların daha sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamıştır.

Kazakistan: İlk Defa 1.000 Adet 3. Ülke Geçiş Belgesi Temin Edildi

Türk taşımacılık sektörü için bir ilk olan Kazakistan ile yapılan anlaşma kapsamında, 1.000 adet 3. ülke geçiş belgesi temin edildi. Bu belgeler sayesinde, Türk taşımacıları Orta Asya’daki ticaret yollarında daha güçlü bir varlık gösterebilecek ve yeni lojistik fırsatlar yaratmasına olanak tanıyor.

Türk Taşımacılık Sektörü İçin Büyük Bir Adım

Bu gelişmeler, taşımacılık sektörümüzün küresel ölçekteki rekabet gücünü artırırken, uluslararası ticaretteki lojistik ağımızın daha etkin işlemesini sağlamaktadır. Türk taşımacılarının uluslararası sahada daha etkin bir şekilde yer almasına olanak tanıyan bu girişimler, ülkemizin ihracat ve lojistik hedeflerine ulaşmasında da kritik bir rol oynuyor.

UND olarak, bu süreçte emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat başta olmak üzere tüm bürokratlarımıza teşekkür ederiz.